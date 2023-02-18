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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من كريستيانو بعد تصدر النصر الدوري السعودي

صدى البلد

احتفل كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي بتصدره الدوري السعودي بعد الفوز على التعاون .

ونشر رونالدو صور له من مباراة اليوم عبر حسابه الشخصي انستجرام ، وعلق قائلا :" صدارة الدوري و٣ نقط مهمة ، عمل جماعي رائع ".


نجح فريق النصر في الفوز على نظيره التعاون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة 17 بدوري روشن السعودي.

تقدم عبد الرحمن غريب للنصر بأسيست من رونالدو في الدقيقة 17، ثم تعادل التعاون عن طريق ألفارو ميدران في الدقيقة 47.

وسجل عبدالله مادو الهدف الثاني في الدقيقة 78 للنصر بصناعة رونالدو أيضاً.

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