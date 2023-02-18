حميد الشاعري بصحبة الفنان هشام عباس في أحدث ظهور

شارك الفنان حميد الشاعري صوره جديده له بصحبة الفنان هشام عباس عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر حميد الشاعري في الصورة بلوك صيفي باللون الأبيض يبنما ظهر هشام عباس ببدله انيقه بالون الابيض

ومن ناحيه اخر كشف الفنان هشام عباس عن استعداده لطرح أولى أغنيات العام الجديد بالتعاون مع الموزع الموسيقي حميد الشاعري.

وكشف هشام عباس خلال حلوله ضيفا على الإعلامية جيهان عبدالله فى إذاعة نجوم FM تفاصيل أغنيته الجديدة ،مؤكدا أنها تحمل اسم مفيش أخبار ويتم الانتهاء حاليًا من عمل المكساج الخاص بها استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة، وهي من توزيع صديق عمره حميد الشاعري.

وحل هشام عباس ضيفا على الإعلامية جيهان عبدالله بصحبة كل من أكرم حسني وحميد الشاعري للحديث عن أحدث أغانيهم السهر والانبساط والتى تم طرحها ليلة رأس السنة الجديدة.

و احتلت أغنية “السهر والانبساط” لـ أكرم حسني وحميد الشاعري وهشام عباس تريند منصة “يوتيوب”، وظلت في قائمة أفضل 10 أغانٍ منذ انطلاقها وحتى الآن. وهذه ليست المرة الأولي الذي يفاجئنا الفنان أكرم حسني بتوليفة غير متوقعة بعد "لو كنت" مع الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، وتعاونه مع الكينج محمد منير في أغنية "اللي" التي لا تزال في قوائم أكثر الأغاني استماعا على منصات المزيكا.

وقد حصدت الأغنية ردود أفعال إيجابية من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، كما أعرب الكثير من الفنانينعن إعجابهم بالأغنية على “إنستجرام”، ومن بينهم النجوم شيكو، ومحمد ممدوح، وأحمد فهمي، وهشام ماجد،ومصطفى خاطر، وزينة، وعمر السعيد.

أغنية “السهر والانبساط” من كلمات أكرم حسني، ألحان أكرم حسني والدكتور مصطفى العسال، توزيع أحمد وحيدكينج، إنتاج أيدولوجي للإنتاج Ideology productions، غناء الثلاثي أكرم حسني، وحميد الشاعري، وهشام عباس،ومن إخراج هادي الباجوري.