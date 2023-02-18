مدير وكالة الطاقة الدولية : حجم انتعاش اقتصاد الصين سيحدد ديناميكيات سوق النفط والغاز

قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن أكبر حالة عدم يقين تواجه أسواق الطاقة العالمية هي إلى أي مدى ستنتعش الصين من إغلاقها.

وأضاف بيرول في تصريحات لـ CNBC على هامش مؤتمر ميونخ للأمن: في الوقت الحالي أسواق النفط متوازنة..لكن المنتجين ينتظرون إشارات حول مستويات الطلب المرتقبة من الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للخام.

وكانت وكالة الطاقة الدولية ذكرت في تقريرها الشهري الصادر في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن الصين ستكون مسؤولة عن نحو نصف نمو الطلب على النفط هذا العام بعد أن رفعت القيود المرتبطة بجائحة كورونا.

وتابع: إذا كان هذا انتعاشاً قوياً للغاية ففي تلك الحالة قد يكون هناك حاجة لزيادة الإنتاج من قبل منتجي النفط.

وواصل بيرول: اقتصاد الصين ينتعش في الوقت الحالي، وسيحدد مدى قوة الانتعاش ديناميكيات سوق النفط والغاز، فإذا كان الانتعاش قوياً قد يحتاج منتجو النفط لزيادة إنتاجهم.

كما شدد على أن دول أوبك+ وكذلك المنتجين الرئيسين للنفط مثل أميركا والبرازيل وغويانا تستعد لرفع الإنتاج لتلبية الطلب إذا لزم الأمر.

وفي سياق منفصل، أكد بيرول أن أزمة الطاقة العالمية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية أسهمت في تسريع الانتقال نحو الطاقة النظيفة.