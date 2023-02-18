أسرة «من أجل مصر» بجامعة حلوان تنظم دورة تدريبية لتعلم لغة البايثون

تنظم “أسرة من أجل مصر” المركزية بجامعة حلوان، دورة تدريبية لتعلم لغة البايثون لعمل البرامج، وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بتدريب وتأهيل الطلاب، وبعد أن أصبح الذكاء الاصطناعي هو لغة العصر.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور كريم همام، رائد أسرة “من أجل مصر” ومستشار رئيس الجامعة للمدن الجامعية، وتنسيق ياسر جبالي، منسق الأسرة، وبالتعاون مع الفريق العلمى “LaunTech” بكلية الهندسة بحلوان.

وتتضمن الدورة التدريبية شرح المفاهيم الرئيسية، وتدريبات عملية، وعمل مشاريع تطبيقية مثل “data analysis, data science, web scrapping”، وتطبيقات لغة الآلة data learning، والتعلم العميق deep learning، وتجميع البيانات data scraping، وعمل روبوت “فيس بوك” وواتساب Facebook and WhatsApp bots بنفسك، ومعالجة الصور باستخدام مكتبة computer vision، بالإضافة إلى تطبيقات الذكاء الصناعي.

وتعد لغة البايثون (Python)‏ هي لغة برمجة عالية المستوى سهلة التعلم مفتوحة المصدر قابلة للتوسيع، تعتمد أسلوب البرمجة الكائنية (OOP)، وهي مُتعدِدة الاستخدامات، وتستخدم بشكل واسع في العديد من المجالات، كبناء البرامج المستقلة باستخدام الواجهات الرسومية وفي تطبيقات الويب، ويمكن استخدامها كلغة برمجة نصية للتحكم في أداء العديد من البرمجيات، وبشكل عام، يمكن استخدام بايثون لعمل البرامج البسيطة للمبتدئين، ولإنجاز المشاريع الضخمة في الوقت نفسه.