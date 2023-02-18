بنك J.P.Morgan: من غير المرجح أن يتجاوز النفط 100 دولار للبرميل في 2023

استبعد محللون لدى J.P.Morgan أن تخترق أسعار النفط مستويات 100 دولار للبرميل هذا العام، إلا في حالة وجود محركات جيوسياسية كبيرة.

ويأتي ذلك وسط احتمالات بأن تزيد أوبك+ الإمدادات وأن تتعافى التدفقات الروسية بحلول منتصف العام الجاري.

وبحسب مذكرة للمصرف الأمريكي نقلتها رويترز: من غير المرجح أن يدافع تحالف أوبك+ عن حد أدنى للأسعار عند 80 دولاراً وبالتالي فإنه لن يحتاج لخفض حصص الإنتاج هذا العام.

وأضاف المصرف الأمريكي: المجموعة قد تضيف بدلاً من ذلك 400 ألف برميل يومياً إضافياً للمعروض.

كما توقعت المذكرة أن تستورد الصين كمية قياسية من الخام في 2023 بسبب الطلب المتزايد على الوقود مع ارتفاع معدلات السفر في أعقاب إلغاء قيود كورونا.