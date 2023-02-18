خبير ينصح بإدارة الوقت بشكل جيد لتحقيق التفوق

مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، يحتاج طلاب المدارس الى عدد من النصائح والدعم النفسي من أجل إكسابهم بعض المهارات مثل حل المشكلات والتكيف وتنظيم الوقت وطرق الدراسة الصحيحة والتقدم بالتحصيل العلمي حتي يكون الترم الثاني أكثر حماسا وقوة ونشاطا .

وقال الدكتور تامر شوقى خبير التعليم والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، إنه يجب تجهيز كل متطلبات الدراسة من مستلزمات سواء أقلام او كتب خارجية او غيرها من الأدوات و تحديد مكان معين للاستذكار والثبات عليه قدر الإمكان علي ان يكون بعيدا عن المشتتات مثل الضوضاء او أصوات السيارات او التلفزيون او أماكن النوم .

وأضاف شوقي خلال تصريح لـ صدى البلد ، أنه يجب الحرص علي تنظيم مكان الاستذكار ونظافته بحيث يكون خاليا من أي أشياء غير ضرورية و الحرص علي اختيار الوقت المناسب للاستذكار سواء بعد العودة من المدرسة او بعد أخذ قسط من الراحة عقب العودة من المدرسة وعدم تغيير وقت الاستذكار الا في حالات الضرورة.

ووجه الدكتور تامر شوقى الخبير التربوي عددا من النصائح المهمة للطلاب أبرزها :