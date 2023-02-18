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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير ينصح بإدارة الوقت بشكل جيد لتحقيق التفوق

الدكتور تامر شوقى
الدكتور تامر شوقى

مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، يحتاج طلاب المدارس الى عدد من النصائح والدعم النفسي من أجل إكسابهم بعض المهارات مثل حل المشكلات والتكيف وتنظيم الوقت وطرق الدراسة الصحيحة والتقدم بالتحصيل العلمي حتي يكون الترم الثاني أكثر حماسا وقوة ونشاطا .

وقال الدكتور تامر شوقى خبير التعليم والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، إنه يجب تجهيز كل متطلبات الدراسة من مستلزمات سواء أقلام او كتب خارجية او غيرها من الأدوات و تحديد مكان معين للاستذكار  والثبات عليه قدر الإمكان علي ان يكون بعيدا عن المشتتات مثل الضوضاء او أصوات السيارات او التلفزيون او أماكن النوم .

وأضاف شوقي خلال تصريح لـ صدى البلد ، أنه يجب الحرص علي تنظيم مكان الاستذكار ونظافته بحيث يكون خاليا من أي أشياء غير ضرورية و الحرص علي اختيار الوقت المناسب للاستذكار سواء بعد العودة من المدرسة او بعد أخذ قسط من الراحة عقب العودة من المدرسة وعدم تغيير وقت الاستذكار الا في حالات الضرورة.

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ووجه الدكتور تامر شوقى الخبير التربوي عددا من النصائح المهمة للطلاب أبرزها :

  • استذكار الدروس أولا بأول وعدم التسويف أو المماطلة في الاستذكار مع اختيار مصدر واحد للاستذكار مثل كتاب معين وعدم التشتت بين أكثر من مصدر
  • حل التدريبات أولا بأول لكي يتأكد الطالب من مدي اتقانه للدروس المختلفة
  • وضع خطط للاستذكار اليومي والحرص علي تنفيذها بدقة
  • عدم استذكار المواد الدراسية المتشابهة وراء بعضها حتي لا يحدث تداخل وبالتالي نسيانها
  • البعد عن شغل الذهن باي خلافات او مشكلات او صراعات سواء داخل الاسرة او مع الزملاء
  • الحرص علي اخذ وقت راحة أثناء الاستذكار عند الشعور بالتعب وعدم القدرة علي التركيز او الاستيعاب علي ان تكون
  • فترة الراحة سلبية لتحقيق صفاء الذهن واستعادة النشاط وعدم شغلها بألعاب الموبايل المجردة للذهن
  • الحرص علي التناول الغذاء الصحي المتوازن والبعد عن  الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والمنبهة
  • تنظيم استخدام الموبايل وتقليل فترات استخدامه بحيث يمكن استخدامه بعد انتهاء الاستذكار  فقط
  • الحرص على استخدام اكبر عدد ممكن من الحواس أثناء الاستذكار مثل القراءة والتسميع والكتابة
  • الإيجابية في التعلم من خلال كتابة الطالب ملخصات بنفسه للدروس المختلفة
  • سؤال المعلم عن أي نقاط يصعب فهمها.
طلاب المدارس الفصل الدراسي الثاني الدكتور تامر شوقي جامعة عين شمس نصائح

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