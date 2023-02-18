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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| وزير التعليم العالي: مستشفى بدر قادر على خدمة شرق القاهرة بالكامل.. 10 تعليمات عاجلة لـ المدارس بشأن كيفية التعامل وقت حدوث الزلازل

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

أسرة «من أجل مصر» بجامعة حلوان تنظم دورة تدريبية لتعلم لغة البايثون

تنظم “أسرة من أجل مصر” المركزية بجامعة حلوان، دورة تدريبية لتعلم لغة البايثون لعمل البرامج، وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بتدريب وتأهيل الطلاب، وبعد أن أصبح الذكاء الاصطناعي هو لغة العصر.

 

اِعرف قيمة الجوائز و الشروط .. جامعة القاهرة تنظم مسابقة لحفظ الأحاديث النووية

أعلنت الإدارة العامة لرعاية للشباب بجامعة القاهرة ، عن إقامة المسابقة العامة لحفظ  الأحاديث النووية وشروحها

 

تفاصيل انطلاق مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس بمشاركة 84 جنسية مختلفة

تستعد جامعة عين شمس لـ إقامة فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب، يوم الخميس 23 فبراير المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

تكريم أوائل الدبلومات بملتقى التعليم الفني والتكنولوجي "إديوتك إيجيبت 2023"

يكرم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل طلاب الشهادات الفنية للعام الدراسي 2022 ، على هامش مشاركته في الملتقى الثاني للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني «إديوتك إيجيبت 2023»، المقرر انطلاقه يومي ٢٠-٢١ فبراير الجاري، تحت شعار "ارسم مستقبلك"، بأحد فنادق القاهرة.

 

الدكتور أيمن عاشور يفتتح المرحلة النهائية لتطوير مستشفى بدر الجامعي

افتتحت جامعة حلوان منذ قليل  المرحلة الثالثة والنهائية من مستشفى بدر الجامعي والتي تمثل دورًا محوريا في تقديم خدمات لآلاف المرضى من مختلف الأماكن، في عدد من التخصصات الحيوية والدقيقة، ويعد المستشفى ضمن خطوات تطوير منظومة الصحة في مصر وبناء مصر الرقمية وإتاحة الخدمات الصحية للمواطنين بشكل أكثر تميزًا وفقًا لأهداف رؤية مصر 2030 .

 

ندوة تعريفية ببرنامج المنح الدراسية المقدمة من جامعة بنسلفانيا بهندسة عين شمس

شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الندوة التعريفية لبرنامج المنح الدراسية المقدمة من جامعة بنسلفانيا ومؤسسة ساويرس للعام الجامعي 2022 -2023 التي نظمتها كلية الهندسة برئاسة الدكتور عمر الحسيني عميد الكلية، وبحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، الدكتورة  احمد الصباغ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة انجي الدمك الاستاذ المساعد بقسم الاتصالات  والالكترونيات ومنسق الاتفاقيات الدولية بالكلية، د.نهي جمال الاستاذ المساعد بقسم التصميم الحضري والتخطيط و منسق التبادل الطلابي بالكلية،  هبة اسكندر مدير التطوير والتنمية المجتمعية بمؤسسة ساويرس وشركة اوراسكوم، ميس أبو حجاب مدير قطاع التعليم والمنح الدراسية بمؤسسة ساويريس للتنمية الاجتماعية، رؤساء اقسام العماره والتصميم الحضاري.

 

مستشار جامعة حلوان: زيادة القدرة الاستيعابية لمستشفي بدر لخدمة سكان شرق القاهرة

افتتحت جامعة حلوان، اليوم المرحلة الثالثة والنهائية من مستشفى بدر الجامعي التي تمثل دورًا محوريا في تقديم خدمات لآلاف المرضى من مختلف الأماكن، في عدد من التخصصات الحيوية والدقيقة، وذلك ضمن خطوات تطوير منظومة الصحة في مصر وبناء مصر الرقمية وإتاحة الخدمات الصحية للمواطنين بشكل أكثر تميزًا وفقًا لأهداف رؤية مصر 2030 .

 

خبيرة: التعليم الفني إحدى أهم آليات الدولة في مواجهة البطالة

أكدت وزارة القوى العاملة أن دعم وتطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل يأتي طبقًا لاستراتيجية وزارة القوى العاملة في التعامل مع شركائها في هذا الملف؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

 

وزير التعليم العالي: مستشفى بدر قادر على خدمة شرق القاهرة بالكامل

افتتحت جامعة حلوان منذ قليل  المرحلة الثالثة و النهائية من مستشفى بدر الجامعي والتي تمثل دورًا محوريا في تقديم خدمات لآلاف المرضى من مختلف الأماكن، في عدد من التخصصات الحيوية والدقيقة، ويعد المستشفى ضمن خطوات تطوير منظومة الصحة في مصر وبناء مصر الرقمية وإتاحة الخدمات الصحية للمواطنين بشكل أكثر تميزًا وفقًا لأهداف رؤية مصر 2030 .

 

التعليم: 10 تعليمات عاجلة لـ المدارس بشأن كيفية التعامل وقت حدوث الزلازل

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة إلى مديريات التربية والتعليم  بشأن  التعامل مع الكوار الطبيعية ،الزلازل. 

 

خبير يكشف لـ«صدى البلد» أهمية ربط تطوير المدارس الصناعية باحتياجات سوق العمل

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت بتطوير مناهج التعليم الفنى بالمدارس الصناعية، وبالفعل يجري العمل على هذا الملف. 

 

خبير تربوي يقدم نصائح لاستثمار وقت الطلبة بشكل صحيح في المذاكرة

كشف الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، بعض النصائح الهامة لطلاب المدارس مع بداية العام الدراسى الثانى. 

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