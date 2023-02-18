أستون فيلا يتقدم على آرسنال 2-1 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مواجهة أستون فيلا وآرسنال، بتأخر الجانرز 2-1، في المباراة التي انطلقت في تمام الثانية والنصف مساء ، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

سجل هدفي أستون فيلا أولي واتكينز في الدقيقة الخامسة، وفيليب كوتينيو في الدقيقة 31، فيما سجل هدف آرسنال بوكايو ساكا في الدقيقة 16.

وجاء تشكيل آرسنال للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: وايت - سالبيا - جابرييل - زينشينكو.

خط الوسط: أوديجارد - تشاكا - جورجينو .

خط الهجوم: ساكا - تروسارد - إدوارد نكيتاه.

ويحتل آرسنال وصافة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة.