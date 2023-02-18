صلاح يصنع ويتسبب في طرد حارس نيوكاسل بـ الشوط الأول لـ ليفربول

تقدم فريق ليفربول على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

فريق ليفربول افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة العاشرة عن طريق الأوروجواياني داروين نونيز، عندما تلقى كرة طولية رائعة من أرنولد ليقوم بترويضها ويسددها في شباك نيك بوب حارس مرمى نيوكاسل.

وأحرز الهولندي كودي جاكبو الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 17، من متابعة للتمريرة الرائعة من محمد صلاح.

وتسبب محمد صلاح في طرد نيك بوب حارس مرمى نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 22، عندما انفرد به في نصف الملعب، ليخرج الحارس من منطقة الجزاء ويلمس الكرة بالخطأ، ليتم إشهار البطاقة الحمراء في وجهه تاركًا فريقه منقوص العدد.

تشكيل ليفربول

وشهد تشكيل ليفربول تواجد المحترف المصري محمد صلاح، إضافة للهولندي فيرجيل فان دايك بعد عودته من الإصابة.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - ستيفان باسيتيتش

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - كودي جاكبو