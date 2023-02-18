عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح يصنع ويتسبب في طرد حارس نيوكاسل بـ الشوط الأول لـ ليفربول

صدى البلد

تقدم فريق ليفربول على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

فريق ليفربول افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة العاشرة عن طريق الأوروجواياني داروين نونيز، عندما تلقى كرة طولية رائعة من أرنولد ليقوم بترويضها ويسددها في شباك نيك بوب حارس مرمى نيوكاسل.

وأحرز الهولندي كودي جاكبو الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 17، من متابعة للتمريرة الرائعة من محمد صلاح.

وتسبب محمد صلاح في طرد نيك بوب حارس مرمى نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 22، عندما انفرد به في نصف الملعب، ليخرج الحارس من منطقة الجزاء ويلمس الكرة بالخطأ، ليتم إشهار البطاقة الحمراء في وجهه تاركًا فريقه منقوص العدد.

تشكيل ليفربول

وشهد تشكيل ليفربول تواجد المحترف المصري محمد صلاح، إضافة للهولندي فيرجيل فان دايك بعد عودته من الإصابة.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - ستيفان باسيتيتش

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - كودي جاكبو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كولر يفاجئ لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال السوداني

شاهد.. خناقة بين محمد الشناوي والجهاز الفني لـ الهلال السوداني

زوجته فنانة شهيرة .. شاعر غنائي يطلق النار على نفسه ويتوفى في الحال

تعليق عاجل من مرتضى منصور رئيس الزمالك على هزيمة الأهلي أمام الهلال

أول رد فعل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني

قرار عاجل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني.. تفاصيل

موعد زيادة المعاشات 2023 وحقيقة الزيادة الاستثنائية

أول رد فعل من شوبير عقب هزيمة الأهلي أمام الهلال السوداني

ترشيحاتنا

أنا لسه آنسة بعد سنة بحالها| زوجة للقاضي: عرفت حقيقة مرضه الوراثي

حرف واحد في القرآن يرد على المشككين في رحلة الإسراء.. تعرف عليه

عوض تاج الدين يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس ماربورج

عبد الفتاح البرهان: الجيش السوداني لا يعادي أحدا ونحتاج توافق الجميع

هلع في باريس|رجل يتخلص من حياته وسط الجماهير بمنطقة لاديفونس التجارية.. شاهد

أحمد موسى : لبنان يعاني أزمة اقتصادية ومالية ضخمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها المحار .. أطعمة خارقة لحماية الجسم من الزكام

بعد عملية تكميم معدة .. أحدث ظهور لـ محمد فؤاد | شاهد

تباين ردود الأفعال على هزيمة الأهلي من الهلال السوداني

الجواز ماغيروش| رجل تيلاندي يثير الجدل بوشم عقد زواجه على ذراعه

فيديو

فيديو تمثيلي كاذب|القبض على تيك توكرشهير بعد بثه مقطعاً مرعباً من مشرحة حلوان

مفاجأة عن قوة زلزال مصر المتوقع وغرق الإسكندرية واختفاء الدلتا.. فيديو

تنازل عن حقه.. والد قاتلة أمها في بورسعيد يفجر مفاجأة أمام المحكمة

بيان عاجل من الصحة .. كيف تتعامل مع المصاب بـ فيروس ماربورج..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ