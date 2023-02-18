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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد بلال: مصطفى محمد لا يمكن أن يقارن بعمرو زكي

مصطفى محمد
مصطفى محمد

قال الكابتن أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، إن الكابتن مصطفى رغم احترافه في فرنسا إلا أنه يعاني من بعض النواقص، معقبًا: "في بطولة إفريقيا الأخيرة لعب مصطفى محمد كافة المباريات، وأدائه لم يكن جيد على الإطلاق، لم يكن في أفضل حياته".

وتابع "بلال"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "السجادة الحمراء"، المذاع على فضائية  "الأهلي"، أن الكابتن مصطفى محمد يلعب بشكل جيد، ولكن ينقصه التحرك خارج خط الـ18، معقبًا: "لو أشتغل على نفسه هيكون لاعب جيد".

ولفت إلى أن مصطفى محمد لا يمكن أن يقارن بعمرو زكي، معقبًا: "عمرو زكي أفضل بكثير، ولا يقارن بمصطفى محمد، لانه سريع ولديه مهارة قوية".

وأضاف أن الكابتن محمد أبو تريكة والكابتن محمد بركات قام بالاعتزال في وقت مبكر للغاية، معقبًا: "بركات كان لاعب زكي جدًا، وكانت دماغه نظيفة".

بطولة افريقيا محمد أبو تريكة النادي الأهلي فرنسا إطلاق

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