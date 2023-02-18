فرق إنقاذ عربية.. فلسطيني يطلق مبادرة لمواجهة الكوارث والزلازل |تغطية خاصة

قدّم أحمد دياب، مذيع صدى البلد، تغطية عن تصدر اسم رائد الأعمال الفلسطيني لؤي عاطف الشوبكي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك، بعد ما قام بإطلاق حملة بشأن الزلازل والكوارث الطبيعية التي قد تواجه الدول العربية.

وقد جاءت حملته بعد موجة الزلازل التى شهدناها مؤخرًا خاصة الزلزال المُدمّر الأخير الذى ضرب تركيا وسوريا، وراح ضحيته أكثر من 35 ألف مواطن.

بالإضافة إلى التوقعات الأخيرة للباحث الهولندي فرانك هوجيربيتس التي تشير إلى احتمالية وقوع زلازل أخرى بالمنطقة العربية.. وبالطبع هذا التوقع أثار قلقاً وجدلاً كبيراً بين المواطنين لأن هذا العالم هو الذى توقع حدوث زلزال تركيا الذى حدث بالفعل .

أما عن تفاصيل المبادرة التى قام بإطلاقها لؤي الشوبكى عبر صفحته على فيس بوك: فقد اقترح رائد الأعمال الفلسطيني، تشكيل فريق إنقاذ من الرواد العرب على غرار "الأفنجرز"، لتقديم المساعدة والدعم للمناطق المتضررة من الزلازل والكوارث الطبيعية بالدول العربية وقد لاقت حملته تفاعلًا كبيرًا من قبل الرواد.

https://www.youtube.com/watch?v=WVb5_JOv3CE