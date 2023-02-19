عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يعلن عن موعد انتهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك

صدى البلد

فجر خالد الغندور مفاجأة لجماهير القلعة البيضاء بعد أزمة قيد اللاعبين .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" قرار لجنة التظلمات غدا والقيد والكارنيهات بعد غد دي توقعاتي ".
 

وتنظر غدا محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى التي أقامها المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة إيقاف قيد صفقات الزمالك الجديدة “ناصر منسى وأحمد بلحاج ومحمود شبانة” في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وحضر مرتضى منصور الجلسة الماضية، يرافقه عدد من جمهور نادي الزمالك، وانتهت الجلسة وخرج ادلى بتصريحات أمام مقر المجلس مطالبا اتحاد الكرة بضرورة قيد اللاعبين قبل جلسة غدا، قائلا:"ماتلعبوش معايا بالنار".

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. خناقة بين محمد الشناوي والجهاز الفني لـ الهلال السوداني

كولر يفاجئ لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال السوداني

تعليق عاجل من مرتضى منصور رئيس الزمالك على هزيمة الأهلي أمام الهلال

بعد فوز الهلال| خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

أول رد فعل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني

زوجته فنانة شهيرة .. شاعر غنائي يطلق النار على نفسه ويتوفى في الحال

قرار عاجل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني.. تفاصيل

صدى البلد يكشف حقيقة عقوبات الأهلي على محمد الشناوي

ترشيحاتنا

علي جمعة: الصلاة قبل الإسراء والمعراج كانت ركعتين صباحا ومساءً

إصدار مميز من فولفو .. XC60 "بلاك إيديشن" الجديد |صور

محدش خد باله.. ميدو يكشف مفاجأة بالصور في هدف الهلال أمام الأهلي

التليفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ إسرائيلية في سماء دمشق

الصحة السورية: مقتل وإصابة 18 شخصا جراء العدوان الإسرائيلي على دمشق

أحمد ناجي: الشناوي سبب هزيمة الأهلي من الهلال وأبو جبل يدفع ثمن تفكيره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كائنات فضائية خطفتهم.. أغرب أعذار الموظفين في بريطانيا لطلب إجازة

بدون فلتر .. صور من قريب تكشف عمليات تجميل أحلام في وجهها

التذكرة بـ 20 جنيه .. ازدهار مشروع سينما الشعب بالمحافظات

تنهي حياتك .. جمال شعبان يحذر من تناول المشروبات الغازية يوميًا

فيديو

قرارات حكومية عاجلة بشأن أسعار الدواجن | فيديو

فرق إنقاذ عربية.. فلسطيني يطلق مبادرة لمواجهة الكوارث والزلازل |تغطية خاصة

انتشل إيطالية من النار بأعجوبة.. قصة شجاعة شاب مصري في روما |فيديوجراف

والدها تنازل والمحكمة تقرر إعدامها .. ماذا فعلت فتاة بورسعيد أثناء محاكمتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ