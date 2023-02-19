خالد الغندور يعلن عن موعد انتهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك

فجر خالد الغندور مفاجأة لجماهير القلعة البيضاء بعد أزمة قيد اللاعبين .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" قرار لجنة التظلمات غدا والقيد والكارنيهات بعد غد دي توقعاتي ".



وتنظر غدا محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى التي أقامها المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة إيقاف قيد صفقات الزمالك الجديدة “ناصر منسى وأحمد بلحاج ومحمود شبانة” في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وحضر مرتضى منصور الجلسة الماضية، يرافقه عدد من جمهور نادي الزمالك، وانتهت الجلسة وخرج ادلى بتصريحات أمام مقر المجلس مطالبا اتحاد الكرة بضرورة قيد اللاعبين قبل جلسة غدا، قائلا:"ماتلعبوش معايا بالنار".

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.