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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمي الثانية.. حميد الشاعري يعلن عن وفاة خالته

أعلن الفنان حميد الشاعري ؛ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة خالته.

وكتب حميد الشاعري: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة خالتي وأمي الثانية.. كريمة محمد عثمان اللهم اجعلها من أهل الفردوس".


حميد الشاعري وهشام عباس مع أكرم حسني يكشفون لـ«نجوم إف إم» كواليس أغنية «السهر والانبساط»


كشف الثلاثي حميد الشاعري وهشام عباس وأكرم حسني، كواليس أحدث أغانيهم «السهر والانبساط»، التي طرحت مؤخرا وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، خلال حلولهم ضيوفا على برنامج «أجمد 7» مع جيهان عبدالله، ، على نجوم إف إم.

وقال أكرم حسني: “الأغنية معمولة للانبساط والسعادة ونعمل حاجة فيها بهجة، ووجدنا وقت رأس السنة الناس كلها تسهر وتتجمع فقلنا ليه مانعملش حاجة لوقت رأس السنة، وهي المفروض كانت تنزل في الصيف، والأغنية اتولدت يوم عيد ميلاد حميد الشاعري”.

وأضاف: “جلسات حميد وهشام فيها دائما بهجة ولمة وهشام طوال الوقت نجتمع ونغني”.

وعن كواليس تصوير كليب الأغنية، أشار أكرم: “كان عندنا أكثر من لوكيشن، ولكننا قررنا نصورها في السيارة ومشينا في الطريق من الشيخ زايد وطلعنا على المحور وكل الناس كانت تمر بجانبنا ويغنوا معنا”.

هشام عباس
فيما قال هشام عباس: “المشاهد التي صورنها في البنزينة قررنا نرتجل كما ظهرت على الشاشة، وكان الهدف إننا نصور مع الناس في الشارع اللي هما بيشتغلوا حتى في وقت رأس السنة ونبسطهم”.

وتابع هشام: “أول أغنية حميد الشاعري عملها لي كانت (الله يسلم حالك) وكان فيها صدق وإحساس عالي لأن هو كان عاملها لنفسه ولكنه فضل منحها لي ثم توالت الأغاني والدويتوهات بيننا”.

حميد الشاعري
فيما قال حميد الشاعري: “أكرم حالة جميلة كشاعر وتمثيل وغناء، وسبب نجاحه إنه رجل حساس جدا وفنان وممثل وكوميديان رائع ويكتب ويلحنى ففاهم في الشغلانة كلها، ويطلع منه أفكار رائعة”.

أمير طعيمة
من جانبه، قال الشاعر الغنائي أمير طعيمة في مداخلة هاتفية لبرنامج لـ”أجمد 7″: “الصنعة والحرفة عندم أكرم حسني متكاملة ولا يكتب كلمات وخلاص، هو شاعر غنائي جامد، ورأينا هذا في أغنيته مع محمد منير، ثم (السهر والانبساط) وقبلهم (ستو أنا)، الثلاثي (حميد وهشام وأكرم) من أكثر الناس المتصالحة مع نفسهم الذين قابلتهم في حياتي، ولا أتذكر جلست مع حد فيهم وشعرت أنه غاضب أو غيران من فلان هذا الأمر غير موجود، ودائما مصدقة ابتسامتهم وداخلهم أبيض من الحليب”.

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