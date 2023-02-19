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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تعرض المخرج أحمد ثروت لها.. علامات تحذيرية لوجود جلطة

بعد تعرض المخرج أحمد
بعد تعرض المخرج أحمد ثروت لها .. علامات تحذيرة على وجود جلطة

كشف المطرب محمد ثروت تطورات الحالة الصحية لابنه المخرج أحمد ثروت؛ بعد إصابته بجلطة فى شريان حساس.


ونشر محمد ثروت على حسابه على "فيس بوك" صورة برفقة ابنه على سرير المرض، وكتب: "حابب أشكر كل اللي سأل عن ابني أحمد ثروت وإن شاء الله ربنا يستجيب لدعواتكم يارب العالمين، وحابب أطمنكم الحمد لله أحمد في تقدم واستجابة للعلاج من الجلطة وهو الآن يخضع لبروتوكول طبي لجهاز المناعة والجهاز العصبي".

وفي إطار هذا، هناك أربع علامات "مبكرة" لجلطة دموية  يجب الانتباه إليها تحميك من خطر "الموت المفاجئ" لذا يجب عدم تجاهلها، لأن تجلط الأوردة العميقة (DVT) يعد خطيرًا بشكل فقد يعاني خمسة وعشرون بالمائة من مرضى DVT من "الموت المفاجئ" بسبب انتشار الجلطة إلى رئتيهم 

الانسداد الرئوي

الانسداد الرئوي


يحدث تجلط الأوردة العميقة عندما تصاب بجلطة دموية في أحد الأوردة العميقة داخل الجسم تجلط الدم هو عملية طبيعية تمنعك من النزيف بشكل مفرط، ولكن عندما تحدث في بعض مناطق الجسم لا يتم إزالتها بشكل طبيعي.

عادةً ما تحدث الإصابة بجلطات الأوردة العميقة في الفخذين أو الأجزاء السفلية من الساق ولكنها قد تتطور في مكان آخر.

يمكن أن تصبح قاتلة بسرعة إذا انفصلت الجلطة الدموية عن مكانها وتم إرسالها عبر الدم إلى الرئتين - المعروف باسم الانسداد الرئوي.

هناك العديد من “أعراض الجلطة الدموية الشائعة والمبكرة التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بجلطات الأوردة العميقة”

تشمل هذه الأعراض:

تورم في المنطقة المصابة
الم الساق
جلد محمر أو مزرق أو شاحب حول الساق المصابة
خفقان أو تشنج

التقلص أو الألم الخفقان قد يكون علامة على تجلط الأوردة العميقة
 

تحديد هذه الأعراض قد يكون من الصعب، أبلغ العديد ممن أصيبوا بجلطات الأوردة العميقة في الماضي عن عدم ظهور أي أعراض على الإطلاق.

تقترح عيادة كليفلاند أن "ما يصل إلى 30 بالمائة من الأشخاص المصابين بجلطات الأوردة العميقة لا يعانون من أعراض ، ولكن في بعض الأحيان تكون الأعراض خفيفة للغاية وقد لا تثير القلق".

وتتطور بعض الأعراض أيضًا بشكل تدريجي ولا يبدو أنها تسبب مشاكل لسنوات.

هل يمكنك منع تجلط الدم؟ إذا كان الأمر كذلك ، فكيف؟
 

هناك العديد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة ويصعب السيطرة عليها ، مثل وجود حالة وراثية تزيد من فرص الإصابة بجلطات الدم، وأن تكون فوق سن الأربعين.

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