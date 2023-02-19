مقتل 5 سوريين وإصابة 15 آخرين في هجوم إسرائيلي على دمشق

قتل وأصيب عدد من السوريين في هجوم جوي منسوب لإسرائيل، مساء أمس السبت، استهدف العاصمة السورية دمشق ومحيطها.

وذكرت القناة 13 العبرية، نقلًا عن تقارير سورية رسمية، أن 5 سوريين قتلوا وأصيب 15 آخرين في هجوم جوي إسرائيلي استهدف العاصمة السورية دمشق.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري، مستهدفاً بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين.

وأوضحت الوكالة السورية، أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها.

وأشارت إلى أن العدوان أدى إلى ارتقاء خمسة أشخاص بينهم عسكري واصابة 15 مدنياً بجروح بينهم حالات حرجة وتدمير عدد من منازل المدنيين وأضرار مادية في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها.