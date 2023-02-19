بعد 300 ساعة تحت الأنقاض.. إنقاذ تركي وزوجته والصدمة كانت في طفلهما

أفادت صحيفة “يني شفق” التركية ، اليوم الأحد، تمكن فرق الإنقاذ من انتشال رجل وزوجته وطفلهما ، من تحت الأنقاض.

وذلك بعد مرور ما يقرب من 296 ساعة منذ وقوع الزلزال، تم انتشال الرجل ويدعي سمير محمد أكار وزوجته رغدة وطفلهما البالغ من العمر 12 عامًا من تحت الأنقاض.

ولكن اكتشفت فرق الإنقاذ بعد انتشالهم أن ابنهما البالغ من العمر 12 عاما، توفي و لا يوجد إمكانية لإنقاذه، على الرغم من كل التدخلات.

يذكر أن يوم 6 فبراير، شهد وقوع زلزالان مدمران بقوة 7.6 و7.8 درجة على مقياس ريختر، في كل من سوريا وجنوب تركيا، أسفر عن مقتل الآلاف، وأصبح هناك الآلاف من الناس بلا مأوى.

وأعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية، يونس سيزار، اليوم، أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد بداية الشهر الجاري، زاد إلى 40642 شخصا.

أما في سوريا، فقد بلغ عدد الضحايا حتى الآن ما يقارب 5800 ضحية.