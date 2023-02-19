130 جنيها.. أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق

ارتفعت أسعار البيض الأحمر بنحو جنيه بالمزرعة اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس السبت، فيما استقرت أسعار البيض البلدي والأبيض، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته على فيسبوك



أسعار البيض بالأسواق

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 113 جنيهًا في المزرعة و 120 و 130 جنيهًا للمستهلك حسب المنطقة ، وتصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلي 111 جنيه بالمزرعة وتصل للمستهلك بسعر يتراوح من 117 لـ 125 جنيها ، أما البيض البلدى يتراوح سعره بين 125 لـ 130 جنيهًا.

وتوقع الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ارتفاع أسعار البيض خلال شهر رمضان الكريم بسبب زيادة الإقبال عليه من قبل المواطنين ، مع خروج المربين من منظومة صناعة الدواجن ، ونقص الأعلاف وارتفاع أسعارها ، موضحًا أن أسعار الدواجن والبيض فى زيادة مستمرة.

الكرتونة بـ 200 جنيه

وكشف "الزيني" خلال تصريحات ل "صدي البلد " ، حقيقة وصول سعر كرتونة البيض إلي 200 جنيه ، قائلا :" لا أتوقع أن تصل سعر الكرتونة لهذا الحد ، ولكن أتوقع أن تزيد كرتونة البيض ولا يمكن توقع سعر معين خلال الوقت الراهن وهذا يتوقف على توفر واستدامة خامات الأعلاف " .

وأضاف " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " أنه على الرغم من الإفراجات الجمركية التي تتم عن مستلزمات الأعلاف حاليا إلا أننا مازالنا نعيش فى أزمة نقص الأعلاف مما سيؤدى إلي التأثير سلبيا على صناعة الدواجن ، ولكن ما نعيشه حاليا من غلاء الأسعار هو نتاج عن أزمة الأعلاف التى حدثت فى أكتوبر واستمرت حتى ديسمبر .

أسعار البيض بمنافذ وزارة الزراعة

وتطرح وزارة الزراعة كرتونة البيض بأسعار تقل عن السوق بنسبة تتراوح من 20 ل 30 % ، لتقدمها للمواطنين بسعر التكلفة وذلك لتخفيف العبء عليهم.

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيها ، وأيضا تصل سعر كرتونة كرتونة البيض الأحمر إلي 112 جنيها، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي إلي 125 جنيها بمنافذ الزراعة.

بيض السمان

سجل بيض السمان أسعار منخفضة ، حيث تصل سعر كرتونة بيض السمان بمنافذ وزارة الزراعة بالدقي 20 جنيها للكرتونة أى أن البيضة بـ 80 قرشا







