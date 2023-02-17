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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار البيض البلدي في مصر اليوم الجمعة 17-2-2023

أسعار البيض - صورة
أسعار البيض - صورة أرشيفية

ارتفعت أسعار البيض بأنواعه الثلاث على مدار الأسبوع بقيمة 15 جنيها في الكرتونة الواحد وذلك مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

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ويحرص موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة نشر أسعار السلع التى يحرص المواطنين على متابعتها وخلال السطور التالية نستعرض أسعار كرتونة البيض للمستهلك اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 والتى جاءت كالآتى:

أسعار البيض اليوم الجمعة 

ويعد سعر كرتونة البيض البلدي الأعلى حيث سجلت اليوم الجمعة 123 جنيها.

وصل سعر كرتونة البيض الأحمر  اليوم الجمعة الى 115 جنيها.

بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الجمعة نحو 114 جنيها.

وشهدت أسعار البيض في مصر ارتفاعا بنسبة 60% خلال شهر يناير الماضي وفقا لأحداث بيانات التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

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