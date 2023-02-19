الدكتورة هدى حميد مديرًا لإدارة المواهب والنوابغ بالأوقاف

قرر الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، تكليف الدكتورة هدى حميد معوض مديرًا لإدارة المواهب والنوابغ بوزارة الأوقاف، وذلك تقديرًا للنجاح التي حققته في ملف الطفل من خلال البرنامج الصيفي للأطفال والأنشطة المصاحبة له.

الفعاليات التثقيفية للأطفال

الدكتورة هدى حميد معوض مسؤول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف، أكدت خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الأخيرة، أن عقد هذه الفعاليات التثقيفية للأطفال له دور هام في تثقيف الأطفال وأن وزارة الأوقاف تنوع الأنشطة الموجهة للطفل بالمساجد من خلال المطبوعات التثقيفية الموجهة للطفل ومنها «مجلة الفردوس» و«سلسلة رؤية» مع تطور وسائل الشرح وإيصال المعلومات للطفل من عروض تربوية بالعرائس، إضافة إلى الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأوضحت الدكتورة هدى حميد، أن الثقافة من أهم العوامل التي بها تتطور الأمم، وأن وزارة الأوقاف على عهدها تكمل رحلتها في بناء الثقافة والوعي من خلال برامجها المتنوعة، ومنها البرنامج التثقيفي للطفل والذي تقيمه وزارة الأوقاف بمختلف المساجد على مستوى الجمهورية لبناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، موجهة الدعوة للجميع إلى متابعة أنشطة الوزارة بالمساجد والمشاركة بها.

زيارات البرنامج التثقيفي

وفي إطار فعاليات برنامج عطلة نصف العام التثقيفي للطفل وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الأنشطة الترفيهية للأطفال واهتمامًا بالجانب الترفيهي التعليمي للطفل، بما يسهم بصورة كبيرة في بناء وتطوير شخصية الأطفال وتنمية إبداعاتهم والتفاعل مع العالم والتعرف على الطبيعة من حولهم، نظمت مديرية أوقاف القاهرة السبت 4 فبراير الجاري، رحلة ترفيهية مجانية للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج التثقيفي للأطفال لزيارة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة والأهرامات بالجيزة، يأتي ذلك ضمن عدد من الرحلات المجانية التي تنظمها وزارة الأوقاف للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج التثقيفي للأطفال، حيث قام الأطفال بزيارة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة والذي يعد أكبر متحف إسلامي بالعالم حيث يضم مجموعات متنوعة من الفنون الإسلامية من العديد من دول العالم فجمع أنواع التحف الفنية النفيسة المختلفة الموجودة في المساجد والبيوت الإسلامية فظهر لأول مرة في العالم متحف الآثار الإسلامية، كما زاروا الأهرامات إحدى أهم وأفضل الآثار التاريخية إلى وقتنا الحالي، وإحدى عجائب الدنيا السبع.

وخلال الجولة أبدى الأطفال انبهارهم وسعادتهم الكاملة، مشيدين ببرنامج عطلة نصف العام التثقيفي للطفل وسعادتهم الغامرة بهذه الجولة الترفيهية والمناطق التاريخية التي زاروها ضمن فعاليات الرحلة والتي أعدتها وزارة الأوقاف.