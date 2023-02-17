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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: الصدق في الأقوال والأعمال عنوان خطبة الجمعة الأولى من شهر شعبان

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة التي توافق الجمعة الأولى من شهر شعبان تحت عنوان :"الصدق في الأقوال والأعمال"، داعية المولى تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصادقين، مشددة على جميع ائمتها الالتزام بموضوع خطبة الجمعة والوقت المحدد لها.

معجزة الإسراء والمعراج

وأدى أئمة الأوقاف خطبة آخر جمعة في رجب تحت عنوان "معجزة الإسراء والمعراج .. وطلاقة القدرة الإلهية"، والتي نقلها التلفزيون المصري، والتي بدأت بتلاوة قرآنية للقارئ الشيخ عبدالفتاح علي الطاروطي، وخطيبا الدكتور  محمد عزت محمد.

وأشار خطيب الأوقاف، خلال خطبة الجمعة الأخيرة من رجب من مسجد الشاطئ بمحافظة بورسعيد تحت عنوان "الإسراء والمعراج وطلاقة القدرة الإلهية" إلى أن العبودية أقدس أماكنها المساجد إذ جاءت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فرضت الصلاة بلا واسطة لتكون معراج يومي للمسلمين.

وبين خطيب الأوقاف أن من أهم دروس رحلة الإسراء والمعراج، الأخذ بالأسباب إذ لا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه فقد كان المولى سبحانه قادراً على أن يسري بنبيه بلا وسيلة، بل جعل وسيلته البراق لتكون تعليماً للأمة بضرورة الأخذ بالأسباب مع التوكل.

وزير الأوقاف: رحلة الإسراء والمعراج جاءت تكريما لخاتم الأنبياء

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حملة الأوقاف لنظافة المساجد مبادرة عظيمة في خدمة بيوت الله 

فيما وصف النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب الحملة التي أطلقتها وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لنظافة المساجد على مستوى الجمهورية بأنها مبادرة غير مسبوقة في تاريخ وزارة الأوقاف وتعد نموذجًا رائعًا ومتفردًا للحفاظ على البيئة ونظافة بيوت الله.

ووجه " أباظة " في بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للدكتور/ محمد مختار جمعة على هذا الفكر المستنير للحفاظ على المساجد المصرية ونظافتها مشيدًا بهذه الحملة التي لم تقتصر على المساجد فقط بل امتدت إلى مختلف الميادين والشوارع المحيطة بالمساجد مناشدًا جميع المحافظين ورواد المساجد بالحفاظ على نظافة المساجد بعد انتهاء هذه الحملة من مهمتها لمساندة ودعم هذه الجهود الكبيرة من وزارة الأوقاف.

وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن ثقته التامة في أن هذه الحملة ستحقق جميع أهدافها مؤكدًا أن وزير الأوقاف حقق نجاحات كبيرة ومبهرة في جميع التكليفات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتعلق من مهام وملفات تتعلق بوزارة الأوقاف سواء فيما يتعلق بتجديد الخطاب الديني ودور الأئمة والدعاة والواعظات في ملفات الوعي ومواجهة جميع الأفكار الإرهابية والتكفيرية وتصحيح المفاهيم المغلوطة والحفاظ على مال الوقف.

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