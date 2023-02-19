الحق قدم.. الأوراق المطلوبة لوظائف الأوقاف

توفر الحكومة عبر وزارتها وهيئاتها فرص عمل ووظائف شاغرة تتناسب مع الشباب والمؤهلات الحاصلين عليها، ومن هذا المنطلق تعلن وزارة الأوقاف بشكل دائم عن حاجتها لوظيفة وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف.

وظائف وزارة الأوقاف

ويسعي الراغبين فى التقديم على 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف إلي معرفة خطوات التقديم والشروط والأوراق المطلوبة.

وتفتح وزارة الأوقاف باب التقديم للراغبين فى الحصول على الوظائف المعلنة حتي يوم 4 مارس المقبل، حيث أعلنت الأوقاف عن حاجتها 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس عبر بوابة الوظائف الحكومية.



خطوات التقديم على وظائف الأوقاف

- تبدأ أولي خطوات التقديم فى وظائف الأوقاف بتسجيل الدخول لبوابة الوظائف الحكومية

ـ اختيار وظائف وزارة الأوقاف.

- يدخل الراغب فى التقديم للصفحة الرئيسية واختيار وظائف إمام وخطيب ومدرس (تعاقد).

- يكتب البيانات المطلوبة مع التأكد من توافر كافة الشروط.

شروط التقديم علي وظائف وزارة الأوقاف

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين في الالتحاق ب وظائف الأوقاف، وجاءت كما يلي وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- يشترط للتقديم فى وظائف الأوقاف أن يكون المتقدم حاصل علي الجنسية المصرية.

- كما تتضمن شرو التقديم فى وظائف الأوقاف أن يكون المتقدم جيد السيرة وحسن السمعة.

- كما تشمل الشروط الواجب توافرها في المتقدم ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إن لم تكن رد اعتباره إليه.

- ومن بين الشروط الواجب توافرها ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- وبالنسبة للسن يشترط فى المتقدم إلا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

- ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن جيد.

- كما يشترط اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

- كما تتضمن الشروط أن يقر المتقدم بقبول العمل في أي مكان بمصر وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، فضلا عن سداد 24 جنيها لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكل فروع البنوك.

- أن يكون المتقدم خريج إحدى كليات جامعة الأزهر للبنين «كلية الدعوة الإسلامية وكلية أصول الدين وكلية الدراسات الإسلامية والعربية».

المستندات المطلوبه للحصول على وظائف الأوقاف



- يلزم على الراغبين في الحصول على وظائف الأوقاف تقديم صوة شخصية حديثة للمتقدم.

- كما يلزم على المواطن الراغب فى للتقديم بطاقة الرقم القومي للمتقدم، ويشترط أن تكون سارية.

- ومن بين المستندات المطلوبة صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف، (وجهين بحسب الأحوال).

- وتشمل الأوراق المطلوبة المؤهل الدراسي، والمؤهل الأعلى للمتقدم.

- كما يلزم إيصال الإيداع البنكي.

- ومن بين المستندات المطلوبة شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.