وظائف خالية قيادية بتلك الوزارة.. الحق قدم

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن الوظائف الخالية، وخاصة التي تقدمها الوزارات ضمن النوع القيادي من الوظائف الحكومية، والتي تقدم مميزات عديدة و استقرار بشكل كبير، بالإضافة إلى العائد المادي.

وظائف خالية بوزارة المالية 2023

وتعد بوابة الوظائف الحكومية واجهة الوظائف الحكومية في مصر، والتي أعلنت من خلالها وزارة المالية عن وظائف شاغرة ضمن المجموعة التخصصية والنوع القيادي وتتمثل الوظائف الشاغرة في (وظائف بالمستويات العالية مدير عام).

وظائف خالية بوزارة المالية

ونشرت وزارة المالية تفاصيل الوظائف الخالية بها علي بوابه الوظائف الحكومية والتي تقع بالمستويات الوظيفية - العالي - مدير عام.

المهارات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة المالية

المهارات الأساسية المطلوبة

القدرة الفائقة على القيادة والتوجيه ورسم الخطط والسياسات والأهداف ومتابعتها.

المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

يتوفر المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

المهارات الفنية المطلوبة

يجب أن يكون لدى القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وما يتصل به من مهارات أساسية.

ضرورة اجتياز البرامج التدريبية المقررة في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

شروط التقديم بوظائف وزارة المالية 2023

وظائف خالية



شروط المؤهل الدراسي المطلوب توافرها

يجب أن يكون حاصلا على مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل للمستوى الوظيفي العالي وللمستوى الوظيفي مدير عام.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة المالية

النسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة

تقديم بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

النسبة لغير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

يتم شهادات خبرة تتضمن الشروط المذكورة عالية معتمدة ومختومة.

يتم تقديم كافة المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة.

يتم تقديم مقترحًا وافياً لتطوير الوظيفة «نسخة ورقية» (على أن يرفق نسخة من المقترح التطويري على أسطوانة مدمجة CD)

كما يجب أن تكون المستندات المقدمة مكونة من الآتي:-

عدد ( 7 ) ملفات ( أصل + 6 صور )

مدون على كل ملف (اسم المتقدم / جهة العمل / رقم التليفون)

يرفق بها ( عدد 7 صور شخصية ) حديثة مقاس 4×6

عدد 7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية

وسيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

موعد التقديم بوظائف وزارة المالية

ويستمر التقديم للوظائف الشاغرة لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من 14/02/2023 وحتى 16/03/2023.

طريقة التقديم للوظائف الشاغرة بوزارة المالية

من خلال تقديم الطلبات والمستندات السابقة وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالإدارة المركزية لشؤون العاملين بقطاع الأمانة العامة بوزارة المالية.

بعنوان :-

الدور الثالث - 70 شارع نوبار – ميدان لاظوغلى – وسط البلد – القاهرة وذلك خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة والنصف عصراً.