الحق قدم وظائف خالية بالمحافظات

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الوظائف الخالية من وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف الدورية، والتي أعلنت عن توافر 2975 فرصة عمل في عدد من التخصصات بـ85 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة، ومنها محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والدقهلية.

وظائف

وظائف خالية بالمحافظات

فرص عمل بإحدى شركات تأمينات الحياة في ميت غمر

50 أخصائي تسويق.

الشروط: المؤهل عالي – من الجنسين، السن 22:35 سنة، الراتب: 3000 جنيه.

فرص عمل بإحدى شركات المواد الغذائية

10 منسق ممرات، 2 كاشير، 5 عمال نظافة.

الشروط: المؤهل: عالي – متوسط، السن 20:40 سنة، الراتب: حسب المقابلة.

محافظة الإسماعيلية

فرص عمل في إحدى شركات الملابس الجاهزة في المنطقة الحرة

50 خياطا، 250 مساعد خياط

الشروط: لا يشترط المؤهل، السن 18: 45 سنة، الراتب: حسب المقابلة

فرص عمل في أحد المصانع بالمنطقة الحرة

20 عامل ليزر، 20 عامل مغسلة

الشروط: جميع المؤهلات، السن 18 : 45 سنة، الراتب: 2500 : 2750 جنيها

فرص عمل في إحدى شركات الملابس الجاهزة في المنطقة الحرة بالاستثمار

1 محاسب

الشروط: مؤهل عالي، الخبرة سنتان، الراتب حسب المقابلة.

محافظة بورسعيد

فرص عمل فى أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الحوض السمكي

30 عامل خياطة – من الجنسين، 10 عمال مساعدين – إناث.

الشروط: السن: 25 : 30 سنة، الخبرة: لا تقل عن 5 سنوات، الراتب: حسب المقابلة

فرص عمل في أحد مصانع البلاستيك – 23 الحوض السمكي

2 فرد أمن – 5%، 2 مراقب كاميرات – 5%.

الشروط: المؤهل: عالي – متوسط، السن 20 : 30 سنة، الراتب: حسب المقابلة

فرص عمل بأحد مصانع المنطقة الصناعية – الحوض السمكي

1 مدير مالى – خبرة 15 سنة، 1 مدير صحة وسلامة مهنية – 10 سنوات، 1 أخصائي السلامة والصحة المهنية – 7 سنوات.

الشروط: المؤهل عالي، السن 20:30 سنة، الراتب: حسب المقابلة.