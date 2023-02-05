وظائف "القوى العاملة".. فرص عمل برواتب تصل 6000 جنيه |تفاصيل

يبحث عدد كبير من الشباب عن وظائف وزارة القوى العاملة التي أعلنتها من خلال تقديم وظائف خالية، في عدد من التخصصات المحددة، كالأمن والحراسة، والمبيعات، وسائق، ومراقب كاميرات.

ويقدم موقع “صدى البلد”، نشرة وظائف وزارة القومي العاملة، والتي تبدأ برواتب من 2500 جنيه وتصل حتى 6000 جنيه للشباب الحاصلين على شهادات جامعية أو الحاصلين على مؤهلات دراسية أخرى، إضافة إلى عرض المميزات التي يتم الحصول عليها من تلك الوظائف.

وظائف وزارة القوى العاملة

وتوجد وظائف خالية للشباب برواتب تصل إلى 6000 جنيه، في إحدى شركات الأمن والحراسة في عمارات العبور، أمام محطة مترو أرض المعارض بالقاهرة، وتشمل هذه الوظائف:

العبور والشروق بمرتب حتى 5400 جنيه، وإقامة و8 أيام إجازة.

توكيل سيارات بمدينتي بمرتب حتى 3700 جنيه.

مديرو مواقع بمرتب حتى 6000 جنيه وسكن و4 أيام إجازة.

كمبوند بالتجمع بمرتب حتى 4000 جنيه، وإقامة و4 أيام إجازة.

مبنى إداري بالعاصمة الإدارية، بمرتب حتى 4000 جنيه وإقامة و4 أيام إجازة.

وظائف سيلز من الجنسين، بمرتب 6000 جنيه وعمولات.

مدارس دولية ومبان بالعاصمة الإدارية، بمرتب حتى 3500 جنيه وإقامة و4 أيام إجازة.

واتاحة وظائف للشباب في مدينة 6 أكتوبر، وذلك خلف نادي الصيد، للأمن والحراسة، شاملة محافظتي القاهرة والجيرة.

وظيفة مراقب كاميرات، بمرتب حتى 3000 جنيه، والسن بين 25 و40 عاما.

وظيفة سائق رخصة، والسن بين 20 و40 عاما.

وظائف أفراد أمن، بمرتبات حتى 3700 جنيه، والسن بين 19 و48 عاما.

وظيفة مشرف أمن، مرتب حتى 4000 جنيه، والسن بين 35 و50 عاما، وخبرة 5 سنوات.