عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وظائف "القوى العاملة".. فرص عمل برواتب تصل 6000 جنيه |تفاصيل

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير من الشباب عن وظائف وزارة القوى العاملة التي أعلنتها من خلال تقديم وظائف خالية، في عدد من التخصصات المحددة، كالأمن والحراسة، والمبيعات، وسائق، ومراقب كاميرات.

ويقدم موقع “صدى البلد”، نشرة وظائف وزارة القومي العاملة، والتي تبدأ برواتب من 2500 جنيه وتصل حتى 6000 جنيه للشباب الحاصلين على شهادات جامعية أو الحاصلين على مؤهلات دراسية أخرى، إضافة إلى عرض المميزات التي يتم الحصول عليها من تلك الوظائف.

وظائف وزارة القوى العاملة 

وتوجد وظائف خالية للشباب برواتب تصل إلى 6000 جنيه، في إحدى شركات الأمن والحراسة في عمارات العبور، أمام محطة مترو أرض المعارض بالقاهرة، وتشمل هذه الوظائف:

العبور والشروق بمرتب حتى 5400 جنيه، وإقامة و8 أيام إجازة.

توكيل سيارات بمدينتي بمرتب حتى 3700 جنيه.

مديرو مواقع بمرتب حتى 6000 جنيه وسكن و4 أيام إجازة.

كمبوند بالتجمع بمرتب حتى 4000 جنيه، وإقامة و4 أيام إجازة.

مبنى إداري بالعاصمة الإدارية، بمرتب حتى 4000 جنيه وإقامة و4 أيام إجازة.

وظائف سيلز من الجنسين، بمرتب 6000 جنيه وعمولات.

مدارس دولية ومبان بالعاصمة الإدارية، بمرتب حتى 3500 جنيه وإقامة و4 أيام إجازة.

بالأسماء.. «القوى العاملة» تعلن قائمة بمستحقات جديدة لمصريين غادروا الأردن

القوى العاملة : توفير 11 ألفاً و23 فرصة عمل..وتشغيل 300 عامل من ذوى القدرات الخاصة

اليوم.. وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الثاني للسلامة والصحة المهنية بالبحر الأحمر

القوى العاملة: وحدة متنقلة بمدينة الفرافرة لتدريب الشباب على مهن يحتاجها السوق

واتاحة وظائف للشباب في مدينة 6 أكتوبر، وذلك خلف نادي الصيد، للأمن والحراسة، شاملة محافظتي القاهرة والجيرة.

وظيفة مراقب كاميرات، بمرتب حتى 3000 جنيه، والسن بين 25 و40 عاما.

وظيفة سائق رخصة، والسن بين 20 و40 عاما.

وظائف أفراد أمن، بمرتبات حتى 3700 جنيه، والسن بين 19 و48 عاما.

وظيفة مشرف أمن، مرتب حتى 4000 جنيه، والسن بين 35 و50 عاما، وخبرة 5 سنوات.

وظائف
وزارة القوى العاملة وظائف خالية وزير القوى العاملة شركات الأمن والحراسة وظائف وزارة القوى العاملة وظائف خالية للشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من فيريرا قبل مواجهة فاركو بالدوري بسبب هذا اللاعب

دخل في غيبوبة.. نقل فنان شهير إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

الموعد النهائي لـ انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق | كم سيصل الكيلو؟

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية تضرب مصر خلال ساعات.. فيديو

أفشة لم يحرز هدفاً في سياتل.. خالد الغندور يثير الجدل بهذا المنشور

كولر حرمه من رقم تاريخي.. لماذا غاب حسين الشحات عن مباراة الأهلي وسياتل؟

تحذير عاجل.. إيطاليا تدق ناقوس الخطر بسبب هجوم إلكتروني كبير حول العالم

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. «القوى العاملة» تعلن قائمة بمستحقات جديدة لمصريين غادروا الأردن

القوى العاملة : توفير 11 ألفاً و23 فرصة عمل..وتشغيل 300 عامل من ذوى القدرات الخاصة

اليوم.. وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الثاني للسلامة والصحة المهنية بالبحر الأحمر

"القوى العاملة" تنظم حفلا لخريجي مراكز التدريب المهني والوحدة المتنقلة بالأسكندرية

القوى العاملة: وحدة متنقلة بمدينة الفرافرة لتدريب الشباب على مهن يحتاجها السوق

القوى العاملة في أسبوع.. إطلاق برنامج لضخ العمالة المصرية بالسوق السعودي الأبرز

"السياحة" و"القوى العاملة" تتفقان على تنظيم لقاءات وورش عمل لمناقشة القضايا المشتركة

القوى العاملة: تشغيل 19 شابا من ذوى الهمم بشركة للملابس الجاهزة بالإسكندرية

ترشيحاتنا

شعبة الذهب: أنصح الشباب المقبلين على الزواج بشراء الشبكة في الوقت الحالي

محدودة.. رئيس جامعة بني سويف: نسعى لإنهاء قوائم الإنتظار

معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى 3 ملايين زائر حتى يومه قبل الأخير

أسعار الذهب في البحرين اليوم الأحد

معارك عنيفة.. بيان مقلق من زيلينسكي حول الوضع في أوكرانيا

منخفض جوي وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد بسبب التقلبات الجوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور الزعيم ..صور نادرة من فرح أحمد زكي وهالة فؤاد

الكيلو بـ 712 جنيها.. الاسبراجوس بعد تصدره التريند: منقوش على معابد الفراعنة

السعال والبرد الأبرز.. الثوم يعالج 5 أمراض وهذه فوائد تناول فص يوميا

لعنة الأهلي تصيب الملكي.. الإصابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة الشياطين الحمر

فيديو

فرق في السرعات و64 حصان.. ماذا حدث لأبطال مشهد محامي خلع.. فيديوجراف

احذروا ملك إفريقيا.. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن مباراة الأهلي وريال مدريد

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج دورات جديدة من المتدربين التابعين لوزارة النقل

خسر 55 دولارا خلال يوم واحد عالميا.. ماذا يحدث في سعر الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

اﻟﻤﺰﻳﺪ