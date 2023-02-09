وظائف خالية بمترو الانفاق..الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم

يبحث عدد كبير جدا من الراغبين في العمل عن الوظائف الخالية التي تتمتع بالثبات الوظيفي والتعين بالاماكن المستقرة لضمان امتيازات حقيقية تضمن حياة كريمة،

ويستعرض موقع صدي البلد، الوظائف التي اعلنتها الهيئة القومية لمترو الأنفاق التابعة لوزارة النقل لمدير عام هندسة السكة، وفقا لما أعلنته الهيئة القومية لمترو الأنفاق عبر بوابة الوظائف الحكومية، موضحة طرق والاوراق والمهارات المطلوبه للتقديم.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم

ضرورة تقديم مقترح تطويري وافياً لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته.

تقديم شهادة من الإدارة القانونية بالجهة التابع لها المتقدم معتمدة بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

يجب أن يتم تقديم بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها.

تقديم المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

تقديم صورة من شهادة الميلاد الرقم القومى + صورة بطاقة الرقم القومي.

تقديم صحيفة الحالة الجنائية- عدد (6) صور شخصية مقاس 4X6 حديثه.

تقديم صورة شهادة عضوية نقابة المهندسين.

تقديم بيان حالة وظيفية معتمد

المترو

طريقة التقديم لوظائف المترو



يمكن التقديم على الوظائف الشاغرة من خلال تقديم الطلبات والمستندات سالفة الذكر من أصل و6 نسخ

تسلم باليد ويتم تقديمها في مقر الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالهيئة القومية للأنفاق ( مجمع رمسيس – ميدان رمسيس – القاهرة ) إدارة شؤون الخدمة – الدور الرابع

في موعد غايته شهر من تاريخ النشر

المهارات المطلوبة للتقديم

ضرورة أن يتم قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل في وظيفة تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

يجب أن يتم اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب الوارد بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

يجب أن يكون لدى القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط والمتابعة.

يتطلب الحصول على هندسي عالي مناسب.

يجب أن يكون لدى القدرة على التواصل الفعال وترسيخ تطبيق النظم واللوائح.

ضرورة إجادة اللغة الأجنبية وعلوم الحاسب.

يجب أن يكون لدى القدرة على حل المشكلات وإدارة الأزمات واتخاذ القرار.