مترو الأنفاق تنفي تنظيم رحلة إلى مدينة القدس وزيارة تل أبيب

نفى أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ما تم نشره ببعض صفحات السوشيال ميديا بخصوص تنظيم رحلة إلى مدينة القدس وزيارة تل أبيب، حيث أكد أن هذا الخبر عار تماما من الصحة.

وأكد المتحدث باسم شركة المترو، أنه تم اختراق الصفحة الخاصة بجمعية الحج والعمرة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ونشر إعلان عن تنظيم الرحلة لا أساس له من الصحة.

تحري الدقة عند نشر أي أخبار



وتهيب الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.