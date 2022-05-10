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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

العتبة الكيت كات.. تفاصيل بدء تشغيل خط المترو الجديد والمحطات التي سيتوقف بها

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

يعتبر مترو الأنفاق، أحد أفضل وسائل النقل التي توفر الراحة والسرعة في نقل المواطنين إلى الأماكن المختلفة داخل القاهرة الكبرى، فعلا عن كونه صديق للبيئة، لذا تسعى الحكومة المصرية للتوسع في مشروع شبكة مترو الأنفاق، وتطويرها بصورة ملائمة ومريحة للمواطن المصري.

تفقد وزير النقل، المهندس كامل الوزير، أمس الاثنين، المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والذي يشتمل على 15 محطة، من محطة العتبة، حتى جامعة القاهرة، وأطمئن الوزير على جاهزية الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو ، الذي يمتد من العتبة إلى الكيت كات ويضم 4 محطات نفقيه، للتشغيل التجريبي بدون ركاب منتصف الشهر الجاري، ليتم إتاحته أمام الركاب في منتصف يوليو القادم.

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 المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو 

تمتد المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق بطول 17.7 كم، وتشتمل على 15 محطة منها 8 محطات نفقيه، و 5 علوية، و2 سطحية، يبدأ الخط من محطة العتبة بمنطقة وسط البلد، مرورًا  بمنطقة ماسبيرو ووزارة الخارجية، ثم تعبر أسفل نهر النيل مرورًا بجزيرة الزمالك حتى ميدان الكيت كات.

يتفرع الخط الثالث بعد ميدان الكيت كات شمالاً إلى منطقة إمبابة، مرورًا بشارعي البوهي والقومية العربية، وصولاً إلى الطريق الدائري وفرعة جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور، مارًا بشارعي وادي النيل وجامعة الدول العربية، ثم تمتد إلى جامعة القاهرة ويتم تنفيذها على ثلاث أجزاء.

التشغيل التجريبي للجزء الأول

اطمأن وزير النقل، المهندس كامل الوزير، على جاهزين الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، للتشغيل التجريبي بدون ركاب من منتصف الشهر الجاري، ليتم إتاحته أمام الجمهور من الركاب في منتصف يوليو القادم 

محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة

يشمل الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث على 4 محطات نفقيه بدء من محطة العتبة مرورًا بمحطة ناصر، ثم محطة ماسبيرو، مرورًا بالنفق أسفل نهر النيل من ماسبيرو إلى محطة صفاء حجازي بالزمالك، لينتهي الجزء الأول في محطة الكيت كات.

الجزء الثاني من المرحلة الثالثة 

يمتد الجزء الثاني من المرحلة الثالثة 3B بطول 6.6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عن محور روض الفرج وتشمل 6 محطات منها محطة نفقيه وهي محطة السودان، و 4 محطات علوية هم «إمبابة، البوهي، القومية العربية، محطة الطريق الدائري»، ثم المحطة النهائية  عند محور روض الفرج، وهي محطة سطحية.

الجزء الثالث من المرحلة الثالثة 

يمتد الجزء الثالث من المرحلة الثالثة بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، ويشمل الجزء الثالث على 5 محطات، 3 محطات منهم نفقيه هم « التوفيقية، وادي النيل، ومحطة جامعة الدول»، ومحطتين علويتين هما « بولاق وجامعة القاهرة»

مترو الأنفاق كامل الوزير المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق جامعة القاهرة محطة العتبة الكيت كات

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