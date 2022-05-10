كامل الوزير: كارت واحد لكل المواصلات في مصر أبريل 2023.. والقطار الخفيف سينقل نصف مليون مواطن يوميا للعاصمة الإداريةالجديدة

تحدث كامل الوزير، وزير النقل، عن العديد من المشروعات التي تتم حاليا في قطاع النقل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

كامل الوزير ينعى شهداء وأبطال القوات المسلحة في حادث غرب سيناء الإرهابي

نعى كامل الوزير، وزير النقل، شهداء الهجوم الإرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء.

وقال "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "أعزي كل الشعب المصري والقوات المسلحة الباسلة في شهداء الوطن".

وأضاف: "أعزي وأواسي أهالي الشهداء وأقول لهم لا تحزنوا على الشهداء وهم أبطال وحقهم لن يضيع".

كامل الوزير: القطار الخفيف ينقل نصف مليون مواطن يوميا للعاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن القطار الخفيف سوف ينقل نصف مليون مواطن يوميا للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "سيكون لدينا شبكة حديثة متطورة آمنة كهربائية، ولن يكون هناك تلوث أو زحام".

وأشار: "لدينا 22 قطار يتم تجربتهم حاليا على خط القطار الكهربائي الخفيف من منطقة عدلي منصور إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وبداية من شهر يونيو سيتم تجربتهم بالركاب".

كامل الوزير: يتم تجربة 22 قطار على خط القطار الكهربائي الخفيف ..فيديو

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن يتم تجربة 22 قطار على خط القطار الكهربائي الخفيف من منطقة عدلي منصور إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "يتم تجربة القطارات بدون جمهور حتى نضمن تأمين وسلامة الركاب بنسبة 100%، لا خطأ في هذا الخط".

وأوضح: "القطار الخفيف سوف ينقل نص مليون مواطن للعاصمة الإدارية الجديدة"، لافتا: "سيكون لدينا شبكة حديثة متطورة آمنة كهربائية، ولن يكون هناك تلوث أو زحام".

نصنعها في مصر.. وزير النقل: لن نستورد الأتوبيسات الكهربائية.. فيديو

قال كامل الوزير، وزير النقل، ، إن الطريق الدائري سيشهد حركة لشبكة الحافلات الترددية بالقاهرة الكبرى.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "شبكة الحافلات الترددية عبارة عن أتوبيسات كهربائية يتم تصنيعها فى شركات مصرية خالصة وهي، الإنتاج الحربى وغبور ومان والجيوشي".

أشار: "شبكة الحافلات ستعمل قبل مؤتمر المناخ المقبل والمقرر عقده في شرم الشيخ، وستعمل أيضا هذه الحافلات في مدينتي شرم الشيخ والغردقة"، مؤكدا: "لن نستورد الأتوبيسات الكهربائية، ونقوم بتصنيعها في مصر".

وأوضح: "شبكة الحافلات الترددية كان من المقرر أن يكون مكانها الخط الخامس لمترو الأنفاق والذي كان موازيا للطريق الدائري ولكنه تم تعديل الفكرة واستبدال الخط الخامس بالأتوبيسات الكهربائية".

كامل الوزير: التشغيل التجريبي لمونوريل العاصمة الإدارية نوفمبر المقبل.. فيديو

كشف كامل الوزير، وزير النقل، موعد التشغيل التجريبي لمونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.

قال "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "شهر نوفمبر المقبل سيشهد بدء التشغيل التجريبي لمونوريل العاصمة الإدارية".

وأشار: "سيتم بدء العمل به في أبريل 2023"، موضحا: "الطريق الدائري سيشهد حركة لشبكة الحافلات الترددية بالقاهرة الكبرى.

أوضح: "شبكة الحافلات الترددية عبارة عن أتوبيسات كهربائية يتم تصنيعها فى شركات مصرية خالصة وهي، الإنتاج الحربى وغبور ومان والجيوشي".

كامل الوزير: لن نقطع عيش الميكروباصات على الطريق الدائري.. فيديو

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الطريق الدائري أصبح حاليا أكثر من 7 حارات.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "لن نقطع عيش الميكروباص، ويتم عمل مواقف للميكروباص أسفل الطريق الدائري عند محطات الأتوبيسات الكهربائية لنقل الركاب".

وأشار: "يتم عمل مواقف في التقاطعات الهامة مثل المرج والخصوص وأكتوبر وغيرها"، موضحا: "الميكروباص سينقلون أهالينا الذين يأتون بالأتوبيس الكهربائي".

بيحطوا السم في العسل.. وزير النقل يرد على منتقدي المشروعات الجديدة.. فيديو

رد كامل الوزير، وزير النقل، على الذين يطالبون بوقف المشروعات القومية لحين تخطي الأزمة، معقبا: "بيحطوا السم في العسل، وهذا كلام مش مدروس".

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "إذا لم أقم بعمل الطريق لن أصل إلى المصنع الذي أريد توظيف أكثر من 3 آلاف عامل به، إذا لم أقم بعمل الطريق أو الكبرى كيف سأصل إلى ميناء سفاجا أو السخنة على البحر الأحمر من أجل تعظيم التصدير والاستيراد والتجارة المصرية".

أوضح: "كيف كنت سأصل إلى المستشفى التي سأعالج بها بدون الطريق، وكيف سأصل إلى الجامعة التي سأتعلم فيها بدن طريق"، لافتا: "هذه مشروعات البنية الأساسية، وألمانيا لم تنهض بعد الحرب العالمية إلا بالطرق والكباري".

أشار كامل الوزير، وزير النقل،: "التنمية الشاملة تستلزم البنية الأساسية وهي شرايين التنمية ومفتاح التقدم والازدهار".

وزير النقل: كارت واحد لكافة المواصلات بمصر أبريل 2023.. فيديو

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن المواطن سيتحرك في كافة أرجاء مصر حاملا كارت مواصلات واحد فقط أو تذكرة واحدة فقط.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "سيتم حسب المسافات والتوقيتات ولن تتأخر أي وسيلة مواصلات عن توقيت قيامها أو وصولها، مع أبريل 2023".

وأوضح: "هذا الكارت أو التذكرة سيتم استخدامها فى كافة وسائل النقل المصرية من مترو انفاق وشبكة حافلات كهربائية ترددية و مونوريل".

وأشار: "القادم إلى مصر من أى دولة عند ملامسة قدميه للأرض مصر سينتقل مستخدما كارت مواصلات او تذكرة لتنقله إلى الصعيد خلال شبكة السكك الحديدية أو إلى الجلالة عن طريق القطار الكهربائي السريع".

كامل الوزير: توقف 600 جرار سكة حديد عن العمل.. فيديو

قال كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيطلب من البرلمان الأربعاء المقبل، الموافقة على طلب شراء عجلات جديدة للعديد من جرارات السكة الحديد التي تقف مكانها دون عجلات.

أضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "عدد الجرارات المتوقفة عن العمل بسبب عدم وجود عجلات لها بلغ 600 جرار".

وأشار كامل الوزير، وزير النقل،: "مصر تعمل على تطوير 10 آلاف سكة حديد قديمة وهو أمر لم تقم به أي دولة في العالم".

القطار الكهربائي.. وزير النقل: مصر تنفذ قناة سويس جديدة ولكن على قضبان

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن أزمة السفينة "ايفيرجرين" التي أعاقت حركة الملاحة بقناة السويس أكدت ضرورة إنشاء القطار الكهربائي.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "كافة وسائل الإعلام العالمية ومنها سي إن إن أشارت إلى ان مصر تنفذ قناة سويس جديدة ولكن على قضبان وتجرى على عجلات حديدية".

وأشار: "سيتم ربط البحر الأحمر الأحمر بدءا من ميناء العين السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة منتهيا بشواطئ البحر المتوسط عند العلمين الجديدة".

كامل الوزير: هنقضي على كل السلوكيات الخاطئة تجاه السكة الحديد.. فيديو

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن قضية الباعة الجائلين مشكلة كبيرة في القطارات.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "خطورة الباعة الجائلين لا تقتصر على مضايقة الركاب فقط، لكنهم يقومون بعمل فيه خطورة على القطار والركاب".

وأشار كامل الوزير، وزير النقل،: "هنقضي على كل السلوكيات الخاطئة تجاه السكة الحديد وأثق في الشعب المصري".

موجها رسالة للمواطنين، قائلا: "لو سمحتوا اتبعوا تعلميات الأمن وعبور السكة الحديد".

كامل الوزير ينتقد سلوكيات بعض المواطنين: في ناس بتصلي على القضبان.. فيديو

انتقد كامل الوزير، وزير النقل، عددا من المواطنين بسبب قيامهم بالصلاة على القضبان، قائلا: "خلاص الدنيا ضاقت بهم ومفيش مكان يصلوا فيه".

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: " في ناس بتصلي على القضبان.. ده كلام والقطار يقف والناس تتعطل"، لافتا: "إحنا مش ضد الصلاة لكن مينفعش أصلي على قضبان القطر وأعطل الناس".

وأشار كامل الوزير، وزير النقل، : "لو سمحتوا اتبعوا تعلميات الأمن وعبور السكة الحديد".