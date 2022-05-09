كامل الوزير: توقف 600 جرار سكة حديد عن العمل.. فيديو

قال كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيطلب من البرلمان الأربعاء المقبل، الموافقة على طلب شراء عجلات جديدة للعديد من جرارات السكة الحديد التي تقف مكانها دون عجلات.

أضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "عدد الجرارات المتوقفة عن العمل بسبب عدم وجود عجلات لها بلغ 600 جرار".

وأشار كامل الوزير، وزير النقل،: "مصر تعمل على تطوير 10 آلاف سكة حديد قديمة وهو أمر لم تقم به أي دولة في العالم".



نصنعها في مصر.. وزير النقل: لن نستورد الأتوبيسات الكهربائية.. فيديو

قال كامل الوزير، وزير النقل، ، إن الطريق الدائري سيشهد حركة لشبكة الحافلات الترددية بالقاهرة الكبرى.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "شبكة الحافلات الترددية عبارة عن أتوبيسات كهربائية يتم تصنيعها فى شركات مصرية خالصة وهي، الإنتاج الحربى وغبور ومان والجيوشي".

أشار: "شبكة الحافلات ستعمل قبل مؤتمر المناخ المقبل والمقرر عقده في شرم الشيخ، وستعمل أيضا هذه الحافلات في مدينتي شرم الشيخ والغردقة"، مؤكدا: "لن نستورد الأتوبيسات الكهربائية، ونقوم بتصنيعها في مصر".



وأوضح: "شبكة الحافلات الترددية كان من المقرر أن يكون مكانها الخط الخامس لمترو الأنفاق والذي كان موازيا للطريق الدائري ولكنه تم تعديل الفكرة واستبدال الخط الخامس بالأتوبيسات الكهربائية".



