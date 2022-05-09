وزير النقل: كارت واحد لكافة المواصلات بمصر أبريل 2023.. فيديو

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن المواطن سيتحرك في كافة أرجاء مصر حاملا كارت مواصلات واحد فقط أو تذكرة واحدة فقط.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "سيتم حسب المسافات والتوقيتات ولن تتأخر أي وسيلة مواصلات عن توقيت قيامها أو وصولها، مع أبريل 2023".

وأوضح: "هذا الكارت أو التذكرة سيتم استخدامها فى كافة وسائل النقل المصرية من مترو انفاق وشبكة حافلات كهربائية ترددية و مونوريل".

وأشار: "القادم إلى مصر من أى دولة عند ملامسة قدميه للأرض مصر سينتقل مستخدما كارت مواصلات او تذكرة لتنقله إلى الصعيد خلال شبكة السكك الحديدية أو إلى الجلالة عن طريق القطار الكهربائي السريع".