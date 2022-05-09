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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بيحطوا السم في العسل.. وزير النقل يرد على منتقدي المشروعات الجديدة.. فيديو

كامل الوزير
كامل الوزير

رد كامل الوزير، وزير النقل، على الذين يطالبون بوقف المشروعات القومية لحين تخطي الأزمة، معقبا: "بيحطوا السم في العسل، وهذا كلام مش مدروس".

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "إذا لم أقم بعمل الطريق لن أصل إلى المصنع الذي أريد توظيف أكثر من 3 آلاف عامل به، إذا لم أقم بعمل الطريق أو الكبرى كيف سأصل إلى ميناء سفاجا أو السخنة على البحر الأحمر من أجل تعظيم التصدير والاستيراد والتجارة المصرية".

أوضح: "كيف كنت سأصل إلى المستشفى التي سأعالج بها بدون الطريق، وكيف سأصل إلى الجامعة التي سأتعلم فيها بدن طريق"، لافتا: "هذه مشروعات البنية الأساسية، وألمانيا لم تنهض بعد الحرب العالمية إلا بالطرق والكباري".

أشار كامل الوزير، وزير النقل،: "التنمية الشاملة تستلزم البنية الأساسية وهي شرايين التنمية ومفتاح التقدم والازدهار".
 
واختتم: “مصر من غير الكباري اللي بتتبني كانت هتبقى جراج كبير ، من غير المشروعات الجديدة الحياة كانت هتبقى صعبة والمسافات كانت هتبقى طويلة".

 

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