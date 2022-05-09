بيحطوا السم في العسل.. وزير النقل يرد على منتقدي المشروعات الجديدة.. فيديو

رد كامل الوزير، وزير النقل، على الذين يطالبون بوقف المشروعات القومية لحين تخطي الأزمة، معقبا: "بيحطوا السم في العسل، وهذا كلام مش مدروس".

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "إذا لم أقم بعمل الطريق لن أصل إلى المصنع الذي أريد توظيف أكثر من 3 آلاف عامل به، إذا لم أقم بعمل الطريق أو الكبرى كيف سأصل إلى ميناء سفاجا أو السخنة على البحر الأحمر من أجل تعظيم التصدير والاستيراد والتجارة المصرية".

أوضح: "كيف كنت سأصل إلى المستشفى التي سأعالج بها بدون الطريق، وكيف سأصل إلى الجامعة التي سأتعلم فيها بدن طريق"، لافتا: "هذه مشروعات البنية الأساسية، وألمانيا لم تنهض بعد الحرب العالمية إلا بالطرق والكباري".

أشار كامل الوزير، وزير النقل،: "التنمية الشاملة تستلزم البنية الأساسية وهي شرايين التنمية ومفتاح التقدم والازدهار".



واختتم: “مصر من غير الكباري اللي بتتبني كانت هتبقى جراج كبير ، من غير المشروعات الجديدة الحياة كانت هتبقى صعبة والمسافات كانت هتبقى طويلة".