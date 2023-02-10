رواد الأعمال المتقدمين في دورة الاحتضان الأولي يناقشون رئيس جامعة حلوان أفكار مشروعاتهم

بدأ معسكر إعداد رواد الأعمال المتقدمين في دورة الاحتضان الأولي، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث، وبحضور الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم، والدكتور مجدي الحجري وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد صديق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، الدكتور أيمن موريس وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب، الدكتورة رانيا الليثي منسق برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، و بإشراف الدكتور إيهاب عبد الرؤوف عيسوي ، الباحث الرئيسي للمشروع و مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بالجامعة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ أنشطة حاضنة أعمال Biocluster (حاضنة أعمال جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية) الممول من أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا.

وخلال فعاليات المعسكر التقى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان برواد الأعمال وأكد أن ريادة الأعمال التكنولوجية واحدة من القوى الدافعة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام فى مصر، موضحًا أن الجامعة تسعى لاحتضان الشركات الناشئة في بيئة داعمة، وتزود رواد الأعمال بمعارف ومهارات تجارية قوية من خلال الحاضنات التكنولوجية، بهدف تحويل الأفكار الواعدة للباحثين إلي منتجات وخدمات مبتكرة، تمثل حلولا علمية لمشكلات و تحديات مجتمعية.

و أوضحت الدكتور مني فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث أن اليوم يمثل مرحلة جديدة في نقل مخرجات البحوث إلى عالم الأعمال و الصناعة لتحقيق رؤية الجامعة أن تكون منتجة و مستثمرة للمعرفة.

دورة الإحتضان الأولي يناقشون رئيس جامعةحلوان في أفكار مشروعاتهم

دورة الإحتضان الأولي يناقشون رئيس جامعةحلوان في أفكار مشروعاتهم

دورة الإحتضان الأولي يناقشون رئيس جامعةحلوان في أفكار مشروعاتهم

دورة الإحتضان الأولي يناقشون رئيس جامعةحلوان في أفكار مشروعاتهم

دورة الإحتضان الأولي يناقشون رئيس جامعةحلوان في أفكار مشروعاتهم

دورة الإحتضان الأولي يناقشون رئيس جامعةحلوان في أفكار مشروعاتهم

وقال الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم أن كلية العلوم تستضيف معسكر الإعداد للشركات الناشئة و التي تقدم حلول ابتكارية تساهم في تعميق الإنتاج المحلي وخلق وظائف، رفع التصنيف الدولي للجامعة ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة

وأشار الدكتور إيهاب عبد الرؤوف مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية أنه خلال اللقاء استعرض رواد الأعمال مجموعة المنتجات والخدمات المقدمة في مجالات التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، التكنولوجيا الحيوية البيئية و الزراعية و النانوتكنولوجي، خدمات المعلوماتية الحيوية، في مجال الأغذية والمشروبات، نظم الهندسة الحيوية التي تخدم القطاع الصحي بمصر.

و حضر اللقاء من فريق عمل الحاضنة د نهى ابو زيد مدرس الاقتصاد بكلية التجارة و نائب مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية، الدكتور محمد علي ماهر مدرس الهندسة الطبية بكلية الهندسة بحلوان، و ا.رشا فتوح ، السكرتير التنفيذي بمكتب الحاضنات التكنولوجية.