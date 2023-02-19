رئيس مياه القناة: استمرار الحملة المكبرة لصيانة ونظافة المحطات.. صور

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، استمرار الحملة المكبرة لأعمال صيانة ونظافة جميع المحطات بإقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لإطالة عمر الآلات الافتراضي، بالإضافة إلى الارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمحطات.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت إنه تم الانتهاء من أعمال صيانة ونظافة عدد من محطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحي، منها محطة مياه الكيلو 19 التابعة لمركز مدينة القنطرة غرب والتي تعمل بطاقة تصميمية 34000 متر مكعب يوم، ومحطة رفع صرف صحي القراقرة، والتي تعمل بطاقة تصميمية 3000 متر مكعب يوم، ومحطة رفع صرف صحي رقم 3 بالقنطرة غرب، والتي تعمل بطاقة تصميمية 4500 متر مكعب يوم، ومحطة مياه الرياح والتي تعمل بطاقة تصميمية 6000 متر مكعب يوم، ومحطة مياه القنطرة غرب الكبرى، والتي تعمل بطاقة تصميمية 68 ألف متر مكعب يوم.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه تم الانتهاء من أعمال صيانة وتجميل محطة رفع صرف صحي السوق القديمة بطاقة 3500 متر مكعب / يوم، ومحطة مياه فايد الكبرى، والتي تعمل بطاقة تصميمية 1400 لتر، ومحطة مياه هويس سرابيوم بطاقة تصميمية 30 لترا، ومحطة رفع صرف صحي فايد وتعمل بطاقة تصميمية 160 لترًا، ومحطة رفع صرف صحي رقم 2 القنال بطاقة تصميمية 160 لترا، ومحطة رفع صرف صحي فنارة بطاقة تصميمية 60 لترا، ومحطة مياه فنارة وتعمل بطاقة تصميمية 30 لترا.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم البدء فى تنفيذ مشروع إنشاء خط صرف صحى بمنطقة المحطة الجديدة بمحافظة الإسماعيلية بطول 500 متر، وذلك لنقل تصرفات الصرف الصحي من الشوارع الفرعية بالمنطقة على الخط الرئيسي الحامل لمحطة رفع صرف صحى أبو عطوة، وذلك بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة استعدادا لخطة الرصف، بالإضافة إلى إنشاء مطابق بالوعات صرف صحى جديدة، وذلك لحل مشاكل الصرف الصحى فى منطقة المحطة الجديدة، والتي تعد من أقدم مناطق المحافظة.

وأشار إلى أن وفد شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية قام بزيارة محطة معالجة مياه صرف صحى القصاصين، وذلك للتعرف على نظام المعالجة بالمحطة، والتى تعمل بنظام معالجة MBBR والتى تعتبر من التكنولوجيات الحديثة المطبقة فى مجال معالجة مياه الصرف الصحى، وبحث مدى إمكانية تطبيق تلك التكنولوجيا بشركة الشرقية، حيث تفقد الوفد جميع مكونات المحطة واستمعوا إلى شرح كامل لمراحل المعالجة التى تتم بالمحطة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء تماماً من أعمال إصلاح كسر بخط الطرد الرئيسي لمحطتى صرف صحى 8S ، 1S قطر 700 مم GRP بحى المناخ بمحافظة بورسعيد، وعودة الأمور إلى طبيعتها، كما تم إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه رئيسي قطر 10 بوصة طريق القنال بمدينة فايد، وإصلاح خط مياه قطر 4 بوصة بالقرب من كوبري السلام بالقنطرة شرق، وإصلاح وصيانة محبس 300 بمنطقة السعدية، وإصلاح كسر 12 بوصة بمدينة القصاصين، وإصلاح كسر 6 بوصة بمنطقة الكيلو 11 على طريق الإسماعيلية بورسعيد، وذلك فى إطار سياسة الشركة للتعامل الفورى مع الأعطال والكسور لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة.

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