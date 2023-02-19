الصحة تكشف تفاصيل تطوير مستشفى بدر الجامعي.. فيديو

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مستشفي بدر الجامعي إحدى المستشفيات التي تخدم منطقة مهمة جدا وهي منطقة بدر مشيرا إلى أن عدد سكان تلك المنطقة يزيد عن نصف مليون نسمة، خاصة مع التوسعات الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن مستشفي بدر الجامعي، أحدث من انضم إلى منظومة تقديم الخدمة الصحية في مصر، مؤكدا أنه أصبح لديها وحدة للقسطرة القلبية، ووحدة لعلاج الأورام، ووحدة للتشخيص والعلاج بالمناظير.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن التطوير يشمل زيادة عدد الأسرة من 65 سريراً إلى 230 سريراً، أي جرى إضافة 170 سريراً لمنظومة الرعاية الصحية، وغرف الرعاية المركزة زادت من 6 غرف إلى 29 غرفة، أي زيادة قدرها 23 سرير عناية مركزة.

زيادة حضانات الأطفال

وأشار حسام عبد الغفار إلى أنه جرى زيادة حضانات الأطفال من 10 إلى 18 حضانة، ومن 10 إلى 18 ماكينة غسيل كلوي، ومن 9 عيادات إلى 28 عيادة، ومن جهاز أشعة إلى 5 غرف للأشعة.