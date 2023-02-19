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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس الشيوخ يقدّم التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ: "احتفلنا بالأمس بذكرى مباركة غالية على نفوس المسلمين، ذكرى الإسراء والمعراج، التى أسرى الله جلت قدرته بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومنه عرج به إلى السماوات العلا حيث سدرة المنتهي، فرأى من آيات ربه الكبرى ما رأى، فى رحلة كانت أعظم رحلة في تاريخ البشر ، فصار تاريخها ذكرى  نستلهم منها قيم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف ، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يأمر بالتآخي والسلام والعدل والإحسان وينهى عن الفرقة والخصام. 
 

وقال خلال الجلسة العامة: "وبهذه المناسبة، أتقدم باسمى وباسمكم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

الشيوخ مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة السيسي ذكرى الإسراء والمعراج

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