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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتصميم آيفون.. سعر ومواصفات أوبو رينو 7 برو في الإمارات

سعر ومواصفات أوبو
سعر ومواصفات أوبو رينو 7 برو في الإمارات

سعر ومواصفات أوبو رينو 7 برو.. الذي يتميز بإمكانيات قوية تجذب العديد من المستهلكين من الشباب، ويعد من بين أبرز سلسلة أوبو المتوسطو الفئة Reno 7، كما يتمتع الهاتف بإمكانيات وأسعار تنافسية، لذلك سنوضح لك فيما يلي سعر ومواصفات أوبو رينو 7 برو في الإمارات.

سعر ومواصفات أوبو رينو 7 برو في الإمارات

يعمل جوال أوبو رينو 7 برو، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 680، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر microSD.

 

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مواصفات أوبو رينو 7 برو

يتميز جوال أوبو رينو 7 برو، بتصميم مميز مربع الشكل مشابه لهواتف آيفون، تبلغ أبعاده 159.9 x 73.2 x 7.5 ملميتر، ويزن حوالى 175 جرام، ويأتي بإطار مصنوع من البلاستيك، وواجهة زجاجية محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5، مقاوم للماء وفقا لمعيار IPX4.

سعر ومواصفات أوبو رينو 7 برو في الإمارات

يمتاز جوال أوبو رينو 7 برو، بشاشة مثقبة من نوع AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وتحتوي على قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفلها.

سعر ومواصفات أوبو رينو 7 برو في الإمارات

جاء هاتف أوبو رينو 7 برو، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجا بكسل، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 2 ميجا بكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بكسل للتصوير الماكرو، إلى جانب كاميرا للتصوير السيلفي بدقة 32 ميجا بكسل.

سعر ومواصفات أوبو رينو 7 برو في الإمارات

يحتوى جوال أوبو رينو 7 برو، على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 13، والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 13.

سعر أوبو رينو 7 برو

يبلغ سعر أوبو رينو 7 برو في الإمارات، حوالى 2400 درهم اماراتي.

سعر ومواصفات أوبو رينو 7 برو في الإمارات
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