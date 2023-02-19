عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أبدعت في دور أرخم طفلة.. شاهد سو في الكبير أوي أصبحت ملكة جمال

الطفلة سو من مسلسل
الطفلة سو من مسلسل الكبير أوي

يعتبر مسلسل الكبير أوي ، أحد المسلسلات الكوميدية القريبة إلى قلوب الكثير من مشاهدي الدراما المصرية منذ أنطلاق موسمه الأول، ويعتبر طاقم العمل به كأسرة اعتدنا ظهورهم سويًا خلال المواسم المتتالية، عدا الأبطال الذين سرعان ما غادروا العمل إلا أنهم تركوا بصمة أيضًا داخل الجمهور.

واحدة من أبطال مسلسل الكبير أوي، التي شاركت في موسم واحد فقط، هي الفنان ليلى عدنان، التي أشتهرت بكونها « أرخم طفلة» في المسلسل، والتي برعت في تقديم دورها، إذ قدمت دور الطفلة « سو» المتسلطة والمتعبة لمن حولها، حتى شعر الجمهور بأن هي تلك شخصيتها الحقيقية، لكنها في الحقيقية غير ذلك، فضلاً عن تغير ملامحها كثيرًا لتصبح فاتنة الجمال… 

txt

بشرى بانخفاض أسعار الأرز في هذا الموعد.. كم سيصل سعر الكيلو ؟

txt

حرض ضد مصر.. القصة الكاملة لطرد "مذيع الإخوان" من تركيا

 «سو» أصبحت شابة فاتنة الجمال

قدمت الفنانة الشابة ليلى عدنان عدد من الأعمال الفنية، إلا أن الجمهور مازال يعرفها من تقديمها لشخصية الطفلة سو من مسلسل الكبير أوي، بملامحها الطفولية، إلا أن تلك الملامح قد تغيرت بعد مرور ما يقرب من 10 سنوت على تقديمها لتلك الشخصية، لتفاجئ الجميع بجمالها بعدما أصبحت ابنة الـ 22 عام بملامح وقوام مختلف تمامًا، وإطلالات أنثوية رقيقة.

ما لا تعرفه عن ليلى عدنان… 

وُلدت الفنانة الشابة ليلى عدنان الشهيرة بـ « سو» في 14 مارس عام 2000، وتخرجت من الجامعة الأمريكية، وكان ظهورها الأول على الشاشة من خلال سيت كوم « بيت العيلة» في الجزء الأول له الذي تم عرضه عام 2009.

وجذبت الفنانة ليلى عدنان ، الأنظار إليها وحصدت شهره واسعة بعد مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل الكبير أوي مع الفنان أحمد مكي، بتقديمها شخصية الطفلة «سو»، وخلال السنوات القليلة الماضية شاركت في عدد من الأعمال الفنية منها « بنات سوبر مان عام 2016، الشريط الأحمر عام 2018، شبر ميه، نوارة، بلا دليل عام 2019، وقلوب».

ليلى عدنان

خطوبة ليلى عدنان 

ظهرت الفنانة الشابة ليلى عدنان بإطلالة رقيقة بسيطة وأنيقة، بفستان أبيض وشعر منسدل على كتفيها، في صورة تجمعها مع خطيبها بينما كانوا يقطعون تورتة الاحتفال بالخطوبة التي احتفلت بها في حفل صغير داخل منزلها، إلا أنها بعد إعلان خطبتها لم يصدر أي أنباء عن استمرار الخطوبة أو تحديد موعد الزواج.

خطوبة ليلى عدنان

الموسم السابع من الكبير أوي 

من المتوقع أن يشارك النجم أحمد مكي في سباق الدراما الرمضانية للعام الحالي 2023، بالموسم السابع من المسلسل الكوميدي الشهير «الكبير أوي»، حيث بدأ مكي تصوير الموسم السابع في أرض مملوكة للفنان أشرف عبد الباقي، وتم بناء قرية كاملة لديكور المزاريطة الشهير، وذلك بعد ما حققت الموسم السادس من المسلسل نجاحًا كبيرًا.

الكبير أوى بيت العيلة بنات سوبر مان احمد مكي الموسم السابع من الكبير أوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رش بنج واشتباكات.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني

فضحتها على الفيسبوك.. ربة منزل تنشر مجموعة صور مخلة لجارتها الثلاثينية

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن

محدش خد باله.. ميدو يكشف مفاجأة بالصور في هدف الهلال أمام الأهلي

صفقات الزمالك.. قرار قضائي عاجل فى قضية مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة

قرار عاجل ومفاجئ لـ كولر يصدم لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال

الذهب يتراجع لأول مرة منذ 70 يومًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الصفقة تمت.. تعرف على خليفة أشرف بن شرقي في الزمالك

ترشيحاتنا

إيران تنفي سقوط قتلى في الضربة الإسرائيلية بسوريا

بيان عاجل لـ سوريا بشأن الغارات الإسرائيلية على العاصمة دمشق

الزراعة : الاطمئنان على الحالة العامة لجميع المحاصيل والاستغلال الأمثل للمساحات

ملتزمون حتى تحقيق السلام.. أول تعليق للبرهان عن اتفاق جوبا

أبدعت في دور أرخم طفلة.. شاهد سو في الكبير أوي أصبحت ملكة جمال

ضبط 8 أشخاص بالقاهرة لاتجارهم في النقد الأجنبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نام بالعدسات فأصابه العمى.. شاب أمريكي يفقد عينه فجأة| تفاصيل

طريقة عمل العجة بوصفة اقتصادية

فيديو صادم.. شخص يشعل النيران في طرحة زفاف ورد فعل غريب للعريس

بالحجاب.. شقيقة محمد رمضان تثير ضجة بظهورها| شاهد

فيديو

تحذير من حالة الطقس .. بيان هام من الأرصاد الجوية

معروفة باسم جيش الطين.. أعظم مقبرة تاريخية لم يتمكن العلماء من فتحها

زلزال تركيا وسوريا بفعل فاعل .. تصريحات رسمية تركية أثارت الجدل "فيديوجراف"

قطر تعرض شراء نادي مانشستر يونايتد بـ 5 مليارات دولار.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ