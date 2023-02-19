أبدعت في دور أرخم طفلة.. شاهد سو في الكبير أوي أصبحت ملكة جمال

يعتبر مسلسل الكبير أوي ، أحد المسلسلات الكوميدية القريبة إلى قلوب الكثير من مشاهدي الدراما المصرية منذ أنطلاق موسمه الأول، ويعتبر طاقم العمل به كأسرة اعتدنا ظهورهم سويًا خلال المواسم المتتالية، عدا الأبطال الذين سرعان ما غادروا العمل إلا أنهم تركوا بصمة أيضًا داخل الجمهور.

واحدة من أبطال مسلسل الكبير أوي، التي شاركت في موسم واحد فقط، هي الفنان ليلى عدنان، التي أشتهرت بكونها « أرخم طفلة» في المسلسل، والتي برعت في تقديم دورها، إذ قدمت دور الطفلة « سو» المتسلطة والمتعبة لمن حولها، حتى شعر الجمهور بأن هي تلك شخصيتها الحقيقية، لكنها في الحقيقية غير ذلك، فضلاً عن تغير ملامحها كثيرًا لتصبح فاتنة الجمال…

«سو» أصبحت شابة فاتنة الجمال

قدمت الفنانة الشابة ليلى عدنان عدد من الأعمال الفنية، إلا أن الجمهور مازال يعرفها من تقديمها لشخصية الطفلة سو من مسلسل الكبير أوي، بملامحها الطفولية، إلا أن تلك الملامح قد تغيرت بعد مرور ما يقرب من 10 سنوت على تقديمها لتلك الشخصية، لتفاجئ الجميع بجمالها بعدما أصبحت ابنة الـ 22 عام بملامح وقوام مختلف تمامًا، وإطلالات أنثوية رقيقة.

ما لا تعرفه عن ليلى عدنان…

وُلدت الفنانة الشابة ليلى عدنان الشهيرة بـ « سو» في 14 مارس عام 2000، وتخرجت من الجامعة الأمريكية، وكان ظهورها الأول على الشاشة من خلال سيت كوم « بيت العيلة» في الجزء الأول له الذي تم عرضه عام 2009.

وجذبت الفنانة ليلى عدنان ، الأنظار إليها وحصدت شهره واسعة بعد مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل الكبير أوي مع الفنان أحمد مكي، بتقديمها شخصية الطفلة «سو»، وخلال السنوات القليلة الماضية شاركت في عدد من الأعمال الفنية منها « بنات سوبر مان عام 2016، الشريط الأحمر عام 2018، شبر ميه، نوارة، بلا دليل عام 2019، وقلوب».

ليلى عدنان

خطوبة ليلى عدنان

ظهرت الفنانة الشابة ليلى عدنان بإطلالة رقيقة بسيطة وأنيقة، بفستان أبيض وشعر منسدل على كتفيها، في صورة تجمعها مع خطيبها بينما كانوا يقطعون تورتة الاحتفال بالخطوبة التي احتفلت بها في حفل صغير داخل منزلها، إلا أنها بعد إعلان خطبتها لم يصدر أي أنباء عن استمرار الخطوبة أو تحديد موعد الزواج.

خطوبة ليلى عدنان

الموسم السابع من الكبير أوي

من المتوقع أن يشارك النجم أحمد مكي في سباق الدراما الرمضانية للعام الحالي 2023، بالموسم السابع من المسلسل الكوميدي الشهير «الكبير أوي»، حيث بدأ مكي تصوير الموسم السابع في أرض مملوكة للفنان أشرف عبد الباقي، وتم بناء قرية كاملة لديكور المزاريطة الشهير، وذلك بعد ما حققت الموسم السادس من المسلسل نجاحًا كبيرًا.