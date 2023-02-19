بمشاركة مصرية.. انطلاق مهرجان الشاي والقهوة بالسعودية

شهدت محافظة جدة انطلاق مهرجان الشاي والقهوة حول العالم في نسخته الخامسة؛ وسط مشاركة 13 دولة تمثل كافة قارات العالم؛ بهدف التعرف على عادات وثقافات وطقوس الشعوب في تقديم الشاي والقهوة؛ جاذباً بفعالياته الثقافية والاجتماعية وعروضه الفلكلورية مختلف شرائح المجتمع، والذي نظمته الجمعية الخيرية الأولى لتمكين الأجيال، واستمر على مدى يومين.

واستقبل المهرجان مرتاديه بفنون التسوق العصرية، وتقديم الشاي والقهوة والحلويات والأشغال اليدوية والعطور والمجوهرات، وألوان العروض الفنية من الهند، وإندونيسيا، واليمن، ومصر، والعديد من الفقرات الموسيقية التي نالت استحسان الجميع زوار المهرجان؛ وسط تميز الفعاليات وتنوعها بين المتاجر المحلية، وتواجد أعمال الأسر المنتجة، والمشاركات الدولية، والتعرف على ثقافات الشعوب المختلفة.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الأولى لتمكين الأجيال الدكتورة هالة علي الشاعر؛ أن الجمعية نجحت في تقدير مبادرات وبرامج تفيد المجتمع، منوهةً بأن ريع مهرجان الشاي والقهوة حول العالم يذهب لدعم الأطفال الذين ترعاهم الجمعية مع أسرهم، والبرامج التنموية التي تعمل على تحقيقها.

وأشادت بإثراء المشاركين لهذا المهرجان؛ الذي شهد هذا العام مسرحاً لعروض الدول المختلفة، مما وفر فرصة لضيافات الشاي والقهوة حول العالم؛ علاوة على الأجواء الجميلة والديكورات التي تم تصميمها لتتماشى مع طابع المهرجان الجمالي؛ مشيرةً إلى كون المهرجان منصة للتسوق من متاجر عالمیة ومحلیة متنوعة.

وأكدت الرئيس التنفيذي للجمعية الخيرية الأولى لتمكين الأجيال دانية آل معينا، أن إنجازات الجمعية توجت بحصولها على جائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية لعام 2021؛ لتعمق الجمعية هدفها الأساسي في تكوين جيل قادر على كسر دائرة الفقر من خلال التدخل المبكر في حیاة الأطفال وتطویر مھاراتھم العلمیة والریاضیة وتمكینھم من تحقیق ذاتھم وبناء مستقبل أفضل.