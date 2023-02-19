عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هيئة الكوارث التركية: 6000 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال المدمر

صدى البلد

ذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا أعقبه ما يزيد على 6 آلاف هزة ارتدادية حتى الآن.

وقال المسؤول البارز بالهيئة التركية أورهان تتار - في تصريحات للصحفيين أوردتها قناة (إيه نيوز) التركية اليوم /الأحد/ - إنه منذ وقوع الزلزال سجلت هيئة إدارة الكوارث التركية هزات بمعدل كل 3 أو 4 دقائق، مضيفا أن نحو 40 هزة منها تجاوزت شدتها الخمس درجات.

وأشار أورهان تتار، إلى أنه من المتوقع أن تستمر الهزات؛ ما قد يسبب أضرارا للسكان المحليين المتضررين بالفعل، داعيا السكان إلى الابتعاد عن المباني المتضررة.

وأوضح أن السلطات التركية لا تزال تقيم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الاستراتيجية كالسدود والأنفاق.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رش بنج واشتباكات.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني

فضحتها على الفيسبوك.. ربة منزل تنشر مجموعة صور مخلة لجارتها الثلاثينية

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن

صفقات الزمالك.. قرار قضائي عاجل فى قضية مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة

محدش خد باله.. ميدو يكشف مفاجأة بالصور في هدف الهلال أمام الأهلي

قرار عاجل ومفاجئ لـ كولر يصدم لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال

الذهب يتراجع لأول مرة منذ 70 يومًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الصفقة تمت.. تعرف على خليفة أشرف بن شرقي في الزمالك

ترشيحاتنا

إيران تنفي سقوط قتلى في الضربة الإسرائيلية بسوريا

بيان عاجل لـ سوريا بشأن الغارات الإسرائيلية على العاصمة دمشق

الزراعة: الاطمئنان على الحالة العامة لجميع المحاصيل والاستغلال الأمثل للمساحات

ملتزمون حتى تحقيق السلام.. أول تعليق للبرهان عن اتفاق جوبا

أبدعت في دور أرخم طفلة.. شاهد سو في الكبير أوي أصبحت ملكة جمال

ضبط 8 أشخاص بالقاهرة لاتجارهم في النقد الأجنبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكبار السن.. احذروا هذا الخطأ عند تناول الطعام

نام بالعدسات فأصابه العمى.. شاب أمريكي يفقد عينه فجأة| تفاصيل

طريقة عمل العجة بوصفة اقتصادية

فيديو صادم.. شخص يشعل النيران في طرحة زفاف ورد فعل غريب للعريس

فيديو

تحذير من حالة الطقس .. بيان هام من الأرصاد الجوية

معروفة باسم جيش الطين.. أعظم مقبرة تاريخية لم يتمكن العلماء من فتحها

زلزال تركيا وسوريا بفعل فاعل .. تصريحات رسمية تركية أثارت الجدل "فيديوجراف"

قطر تعرض شراء نادي مانشستر يونايتد بـ 5 مليارات دولار.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ