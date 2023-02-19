آخر فرصة للتقديم على منح الدراسة في رومانيا.. غدا

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منحًا مقدمة من دولة رومانيا للعام الدراسي 2023/2024 للحصول على البكالوريوس – الليسانس – التخصص ( 7 منح ) للدراسة الجامعية بدون نفقات من البعثات وذلك في كافة المجالات والتخصصات بخلاف الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة.

واوضحت أن شروط التقديم للمنحة :أن يكون المرشح مصرى الجنسيةالأ يزيد السن عن 21 سنة ولا يقل عن 18 سنة عند تاريخ بدء الإعلان .



وأوضحت بيانات المنحة المقدمة من الجانب الروماني :

- المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة .

- راتب شهري يقدم طبقًا للقواعد المطبقة ويقوم الطرف المستقبل بإبلاغ الطرف المرسل من خلال القنوات الدبلوماسية فى الأول من يناير من كل عام عن القيمة المالية التي تمنح للحاصلين على المنح .



- إعفاء من الرسوم الدراسية ومن رسوم التسجيل بالجامعات الحكومية وذلك وفقًا للقوانين المطبقة .

- إقامة مجانية مناسبة في بيوت الطلبة طبقًا للقواعد المعمول بها .

- دخول كافيتريات الطلبة والانتقالات الداخلية وفقًا للقوانين المطبقة .

- مع استيفاء كافة المستندات المطلوبة للجانب الروماني.يتم تسليم المستندات المطلوبة للبعثات فى العنوان التالى: 7 ش إبراهيم أبو النجا- حى السفارات- مدينة نصر- الدور الرابع.ولا يلتفت إلى المستندات التى تقدم عن طريق الإيميل.آخر موعد لتقديم أوراق الترشيح مستوفاة يوم الإثنين الموافق 20/2/2023 .



وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل آية نفقات عن هذه المنح.

