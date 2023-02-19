شوبير يثير الجدل حول مشاركة نجم ليفربول أمام ريال مدريد بدوري الأبطال

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مشاركة داروين نونيز أمام ريال مدريد في دوري الأبطال عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وكتب شوبير:"تقارير: شكوك حول مشاركة داروين نونيز أمام ريال مدريد في دوري الأبطال".

وعلي صعيد أخر، أثار يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، قلق جماهير الريدز، قبل مواجهة ريال مدريد المقرر لها الثلاثاء المقبل على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كان ليفربول فاز على نيوكاسل بهدفين دون رد، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال يورجن كلوب في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي ليفربول:" الخبر السيء هو تعرض داروين نونيز لإصابة في كتفه، وسنرى، لست أدري لماذا احتسب الحكم خطأً عليه".

زأضاف:" "في النهاية كان عليه أن يخرج بسبب تلك الإصابة، في الوقت الحالي لا نعرف حجمها أو ماهيتها، لذا سننتظر تقييم الجهاز الطبي، إنه يشعر ببعض الألم الآن، ونأمل أن يقتصر الأمر على ذلك وألا تكون إصابته مقلقة".