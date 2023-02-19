منتخب الشباب يفقد نقطتين بالتعادل السلبي أمام موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية

فقد منتخب مصر للشباب نقطتين أمام نظيره موزمبيق في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ببطولة الأمم الإفريقية تحت 20 سنة، المقامة في مصر.

وحرم القائم- فى الدقيقة 7- منتخب مصر، من هدف أول مبكر؛ بعد تسديدة قوية تصدى لها القائم.

ونجح حارس مرمى موزمبيق- في الدقيقة 20 من زمن المباراة- في إنقاذ مرماه من هدف من نيران صديقة؛ بعدما حوَّل زميله كرة عرضية من كريم الدبيس، ليستمر التعادل السلبي دون أهداف.

واستحوذ لاعبو منتخب مصر للشباب، على الكرة في وسط الملعب، دون تشكيل خطورة تذكر على مرمى موزمبيق خلال مجريات المباراة.

وفي الدقيقة 51 من عمر اللقاء؛ أنقذ عبد الرحمن رشدان، لاعب منتخب مصر، مرمى الفراعنة من الهدف الأول؛ بعد تسديدة من جانب مهاجم منتخب موزمبيق، إلا أن الأول نجح في التصدي للكرة برأسه، وإبعادها خارج المرمى.

التعادل ساوى رصيد مصر وموزمبيق بـ«نقطة لكل منهما» في انتظار نتيجة مباراة نيجيريا والسنغال.