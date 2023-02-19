تستهدف قطاعي الدفاع والطاقة.. أمريكا تستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا

أفادت وكالة "بلومبرج” الأمريكية، اليوم الأحد، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعتزم فرض قيود جديدة على الصادرات الروسية، وعقوبات على صناعات رئيسية فيها.

وأوضحت "بلومبرج” أن الإجراءات الأمريكية ستستهدف قطاعي الدفاع والطاقة الروسيين، ومؤسسات مالية وعدداً من الأفراد.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الصين تدرس تزويد روسيا بأسلحة “فتاكة” في حربها ضد أوكرانيا، محذرا بكين من أن أي إمدادات “ستسبب مشكلة خطيرة”.

وقال بلينكن لشبكة “سي بي إس” الأمريكية، "القلق الذي لدينا الآن يعتمد على المعلومات التي لدينا بأنهم يفكرون في تقديم الدعم الفتاك”.

وردا على سؤال حول ما سيترتب على الدعم الفتاك، قال بلينكن: “كل شيء من الذخيرة إلى الأسلحة نفسها”.