البنك الأهلي يتعادل مع سموحة 2-2 في الدوري

انتهت أحداث مباراة البنك الأهلي وسموحة بتعادل الفريقين 2-2 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل المباراة

أنهي البنك الأهلي الشوط الاول متقدما على نظيره سموحة بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.



أحرز سعيدو سيمبوري هدف تقدم البنك الأهلي في الدقيقة 14 عقب إرسال أسامة إبراهيم الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة وحولها سعيدو سيمبوري برأسية قوية مرت على يمين الحارس لداخل الشباك.



واحرز حسام حسن هدف تعادل سموحة في الدقيقة57 من خلال ركلة جزاء

وعاد أحمد ياسر في الدقيقة 61 ليحرز الهدف الثاني في شباك سموحة من خلال أحمد ياسر استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وأطلق تصويبة صاروخية مرت على يسار الحارس عمر صلاح لداخل الشباك.



ونجح مصطفي سعد في احراز هدف تعادل سموحة في الدقيقة71 ليعلن تعادل الفريق.

وخاض البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمي.. أحمد صبحي

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ أسامة ابراهيم _ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني

خط الوسط.. محمد فتحي _ حمدي علاء _ محمد هلال _ كريم بامبو _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. باسم مرسي

بينما خاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من :-|

الهاني سليمان-أحمد حكم-محمد نادي-شريف رضا-أحمد مصطفي-محمد عصام-محمود حليمو-حسام حسن-أحمد شوشه-حسين فيصل-دكوا دودو-