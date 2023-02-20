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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عاش كريماً ومات عزيزا.. حكاية عم فتحي بائع الخضار بعد طرده من محله في دمياط

عك فتحى
عك فتحى

اشتهر بالبساطه وحبه للجميع، وسمعته الطيبة، والسعي دائماً من أجل كسب قوت يومه، والسفر من الصعيد للإستقرار في محافظة دمياط وتحديدا بقرية السنانية، ليؤجر محلاً ويبيع فيه الخضروات، ولكن بسبب ضيق الحال لم يتمكن من سداد غيجار المحل وتراكمت عليه الديون، ليتفق مع صاحب المحل على فسخ العقد مقابل السماح له بالفرش أمام المحل من أجل كسب رقه وكنوع لمساعدته في ظل ارتفاع كافة السلع، ولكن المؤجر الجديد للمحل لم يسمح لبائع الخضار ببيع منتجاته وسبعه أمام المحل، ليحث بالفاجعة والقهرة ويتوفي بأزمة قلبية حادة إنه عم فتحي  بائع الخضار في قرية السنانية بمحافظة دمياط.

حيث ذهب عم فتحي إلى منزله مكسوراً والحزن والآلم يملأن قلبه، وأثناء حديثه مع زوجته عن معاناته وما حدث معه توفي في الحال بأزمة قلبية مفاجئة.

ونعى اهالى قرية السنانية بمحافظة دمياط، عم فتحى بائع الخضار، الذى اشتهر بالطبية والسمعة الحميدة، وسط حزن وآلم كبير من الأهالي، واتشحت صفحات الفيس بوك بعبارات النعي والتعزية لوفاته.

وانتشر منشور على صفحات الفيس بوك بدمياط، ينعى عم فتحى ويطالب بالدعاء له ويحكى  احد الاهالى قصته قائلا" اسمه عم فتحي، وجاء من الصعيد إلى قرية السنانيه مع أسرته للعيش بها والعدل ولكنه عاد اليوم لبلده للدفن في مقابر أسرته.

واضاف أحد أهالي القرية، أن عم فتحي يعول أسره مكونة من إبنة وزوجة،

وطالب الجميع بالدعاء له  خاصه انه محبوب  بين الاهالى ويحب  العمل وكانت سمعته  بين الناس طيبه.

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دمياط محافظة دمياط المحال التجارية قرية السنانية

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