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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوضع صعب للغاية.. اعتراف غير مبشر من زيلينسكي بشأن الحرب

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن الوضع في اتجاه أوجلدار في دونباس صعب للغاية.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي، حول اجتماع قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، الذي عقد اليوم الأحد، إن "الوضع صعب للغاية في اتجاه أوجلدار بـ دونباس”.

وذكر الرئيس الأوكراني، أن القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، تحدث في الاجتماع عن الوضع بشكل عام في الجبهة وسير التعبئة.

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في وقت سابق، قال القائم بأعمال زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن الجيش الأوكراني يواصل نقل الاحتياطيات في اتجاه أوجلدار، بغض النظر عن الخسائر.

زيلينسكي أوجلدار دونباس الرئيس الأوكراني أوكرانيا

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