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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شعبة الدواجن: سعر استرشادي لمحاصيل الذرة والصويا والعباد لتشجيع الفلاح على زراعتها

الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، سيتم وضع سعر استرشادي للذرة والصويا والعباد؛ من أجل تشجيع المزارعين على زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

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أحمد موسى يفجر مفاجأة عن أسعار الدواجن

وقال عبد العزيز السيد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، إن مصر تزرع مليون فدان ذرة؛ وهناك فجوة كبيرة لابُد من سدّها، مشيرًا إلى أن سعر طن الذرة وصل حاليًا إلى 16 ألف جنيه، وهذا الأمر له دور في أزمة صناعة الدواجن.

 

أزمة الدواجن بدأت بسبب وجود شحية

 

وأضاف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أزمة الدواجن بدأت بسبب وجود شحية؛ الأمر الذي سيدفع الدولة لاستيراد دواجن وأرز من أجل ضبط الأسواق، ومواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أنه لا بُد من تحرك إيجابي لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الفراخ.

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