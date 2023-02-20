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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. رد تامر حسني عقب انسحاب مي عمر من فيلمه الجديد

تامر حسني ومي عمر
تامر حسني ومي عمر

علق الفنان تامر حسني، علي انسحاب الفنانة مي عمر من فيلم تاج، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب تامر حسني في تويتة له: “هنتقابل في احلى عمل ان شاء الله يا ميوش و ربنا يوفقك في كل شغلك و تكسري الدنيا كالعاده”.

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وأعلنت الفنانة مي عمر انسحابها من فيلم تاج بطولة الفنان تامر حسني، وذلك بعدما اعتذرت الفنانة هنا الزاهد عن تقديم البطولة في وقت سابق.

وكتبت مي عمر، عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: للأسف حصل تغيرات في مواعيد التصوير واتفقنا أنا وتامر حسني إننا إن شاء الله نتقابل في عمل آخر قريبًا، وكل تمنياتي لـ تامر ولـ أسرة الفيلم بالنجاح والتوفيق.

من ناحية أخري يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائى، يوم 3 من شهر مارس المقبل، لطلاب جامعة عين شمس، وذلك بالمنطقة المخصصة لإقامة الحفلات داخل فاميلى بارك.

ومن المنتظر أن يقدم تامر حسني خلال الحفل العديد من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى مجموعة من الأغنيات التى سبق وقدمها فى فيلمه الأخير بحبك.

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