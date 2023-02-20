رمضان على الأبواب.. الإفتاء تستطلع هلال شعبان 1444هـ بعد ساعات

تستطلع دار الإفتاء، هلال شهر شعبان 1444هـ اليوم ، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، إذ يتم استطلاع الهلال اليوم مع غروب الشمس.

وطبقا للحسابت الفلكية التي أعلنها معهد البحوث الفلكية ، يتبقى بذلك على هلال شهر رمضان المعظم 1444 ، نحو 30 يوماً.

وبين معهد الفلك، وفقاً للحسابات الفلكية أن الثلاثاء هو غرة شهر شعبان لعام 1444هـ، مشيرا إلى أن هلال شهر شعبان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 7 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الإثنين 29 من رجب 1444 هجريا الموافق 20 فبراير (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) فى كل من مكة المكرمة والقاهرة، وفي باقي المحافظات يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (16 - 19) دقيقة.

ويبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (11 - 29 دقيقة) فى العواصم والمدن العربية والإسلامية ، وبذلك تكون غرة شهر شعبان 1444 هـ فلكياً يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 .