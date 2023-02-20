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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقوة 3.7 ريختر.. هزة أرضية جديدة تضرب مدينة طرابلس الليبية

أرشيفية
أرشيفية

أفاد مرصد الزلازل الأورومتوسطي، أن هناك هزة أرضية بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر ضربت سواحل مدينة طرابلس الليبية على البحر المتوسط مساء الأحد.

وتعتبر الهزة الأرضية التي ضربت مدينة طرابلس الليبية هى الثانية من نوعها، حيث سبقتها هزة أرضية آخري في طرابلس وقعت في صباح الأحد من نفس اليوم.

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في وقت شابق، رصدت الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، هزة أرضية جنوب شرق المملكة العربية السعودية بقوة 4.1 على مقياس ريختر وبعمق 16 كم صباح اليوم في تمام الساعة 7:55.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، قال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل إن هذه الهزة الأرضية تبعد عن الحدود السعودية بحوالي 240 كم في الجزء الشرقي لسلطنة عمان.

وأشار إلى أنه بناء على نتائج خريطة الشدة الزلزالية فإن الهزة لا يوجد لها أي تأثير على الأراضي السعودية، وليست منها خطورة بسبب بعد موقع الهزة بالمسافة المذكورة.

هزة أرضية ريختر مرصد الزلازل الأورومتوسطي طرابلس البحر المتوسط

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